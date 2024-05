Actual embajador brasileño no volverá a Israel

El embajador de Brasil en Israel, Frederico Meyer, quien se encuentra en su país desde el pasado mes de febrero tras ser llamado a consultas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no regresará a la nación hebrea, declaró este viernes a O Globo el asesor especial de la Presidencia brasileña, Celso Amorim.

La crisis diplomática entre Brasilia y Tel Aviv se desencadenó a raíz de la comparación que hizo el mandatario brasileño de los ataques israelíes en la Franja de Gaza con el momento en el que "[Adolf] Hitler decidió matar a los judíos". Entonces el ministro de Exteriores del país hebreo, Israel Katz, citó a Meyer en el Museo del Holocausto de Jerusalén, en lugar de hacerlo a la sede de la cancillería, y declaró a Lula persona "non grata". Tras todo ello, Meyer regresó a Brasil.

"No había otra alternativa", dijo ahora Amorim, señalando que el embajador fue "humillado" y, "por consiguiente, fue humillada" la nación suramericana. "No creo que [Meyer] vuelva. No sé si alguien más irá, pero él no volverá", reiteró.