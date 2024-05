A Zelenski le "hace gracia" oír decir que otros países tienen una situación difícil

Vladímir Zelenski invita a todos los líderes mundiales a visitar Ucrania y para él es ridículo escuchar negativas por los problemas internos que estos tengan en sus países. Así lo declaró el líder del régimen de Kiev en una entrevista al portal de noticias kazajo Orda, publicada este sábado.

"Invito a todos los líderes a nuestro país. A todos. Algunos no pueden por la seguridad u otra cosa. Cuando la gente me dice: 'Lo siento, tenemos una situación tan difícil en este momento', me hace gracia. Conozco mejor que nadie la difícil situación", expresó.

"Efectivamente, hay dificultades. Pero cuando algún líder no viene a Ucrania, siempre digo: '¡Estoy listo [para ir]!'. No porque me guste viajar, tengo muchas cosas que hacer", continuó. "Tenemos el enemigo más inadecuado que se pueda imaginar en 100 años. Pero sé que eso fortalecerá a Ucrania", aseveró.

Asimismo, Zelenski señaló que "nadie puede resistir por sí solo una guerra a gran escala con los rusos". "¡Y Ucrania no está sola! ¡Ucrania está luchando con su propio pueblo! Al principio [...] estábamos solos y por nosotros mismos. Luego, nos pusimos de acuerdo con los socios: en un lugar sanciones, en otro, armas", indicó.

"¿Es necesario que alguien más intente experimentar: 'pero tal vez [el presidente ruso Vladímir] Putin nos trata de manera diferente?' ¿O tal vez todos deberían hacerle pensar en su supervivencia y su seguridad?", preguntó.

El líder del régimen ucraniano también reveló que había pedido imponer restricciones al Kremlin antes de febrero de 2022, pero que nadie le hizo caso. "¿Y cuál es el resultado? Grandes pérdidas. Humanas, irremplazables", dijo.