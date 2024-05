"Me lo merezco": 'Okupa Beyoncé' alardea de 'su' lujoso chalé en Menorca

La española María Iguazo es una estrella de magnitud nacional que se ha ganado el título de 'okupa prémium' por ostentar un chalé de lujo en una urbanización exclusiva de Menorca, donde, según afirmó ante las cámaras, "hay mucho Georgina y Cristiano Ronaldo".

"Okupa de categoría" —como se describe a sí misma—, Iguazo acaparó la atención mediática luego de que se hicieran virales los videos del 'tour' por 'su' nueva casa que compartió con sus contactos de WhatsApp*. Una vivienda con tres baños, cuatro dormitorios y unas vistas al mar que "ni Beyoncé", destacó, bromeando.

🚨Unos okupas presumen de su nuevo chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca. Publican un vídeo en las redes sociales con un 'tour' por la casa nueva a estrenar y cuyo precio es de 670.000 euros: «Lo estreno porque me lo merezco» @UHmallorca#STOPokupaspic.twitter.com/E8OvSoKgfv — Jali #STOPokupas (@jaliroller) May 21, 2024

"Os voy a ir enseñando por partes mi chalé nuevo, a estrenar", dijo la mujer, orgullosa del hogar en el que se instaló sin autorización alguna. "Que esto es un chalé para mí. Lo va a estrenar mi coño, que me lo merezco", continuó en el video. "Mira qué balcón tengo en mi dormitorio, mi piscina de abajo, mi playita", narró Iguazo.

La ubicación —Coves Noves, al norte de la isla balear— también es de su agrado. "A lo mejor tengo algún vecino famoso porque hay mucho Georgina y Cristiano Ronaldo", comentó este miércoles durante la visita del equipo del programa TardeAR, de Telecinco.

María Iguazo es "Okupa Premium". Vive en un chalet de lujo en Menorca valorado en 700.000 euros. Tiene 5 hijos, no trabaja y cobra 1.500 euros al mes de todos los españoles. Antes vivía de okupa en otra casa que dejó porque era una mala zona, conflictiva y donde había muchos… pic.twitter.com/rUB9dyx5zc — Oh! Periodista! (@OhPeriodista) May 22, 2024

La vivienda, valorada en unos 700.000 euros (unos 760.000 dólares), "lleva aquí diez años hecha y encerrada", justificó Iguazo, que se mudó al chalé después de ocupar otra casa en Menorca, porque en aquella zona había peleas, "muchos problemas, gente conflictiva" y "ahí no se podía seguir porque son también okupas". "Mis hijos estaban viendo cosas que no tenían que ver y por eso nos hemos metido aquí", describió.

También aclaró que entró en el nuevo chalé con unas llaves por las que le pagó a "un chico marroquí", a quien le sigue abonando regularmente 400 euros cada mes por quedarse en el lugar. Iguazo no sabe quiénes son los propietarios: no se han puesto en contacto con ella, cosa que lamenta, porque estaría "encantada" de pagarles "poquito a poco".

Entrevistada por la prensa, la mujer argumenta que tiene cinco hijos y le resulta imposible encontrar un piso asequible en Menorca, donde suelen pedir hasta 1.000 euros al mes por pisos de una habitación. Es ama de casa y cobra 1.500 euros al mes de ingreso mínimo vital, mientras que su marido trabaja de jardinero.

"El dueño del chalé no tiene por qué darles una solución habitacional a tus hijos", replicó la presentadora de TardeAR, Ana Rosa Quintana. "Hemos normalizado la 'okupación' como un derecho, que es acojonante", declaró, puntualizando que, si bien "todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna", tiene que ser una vivienda "suya".

El 'show' de María se aviva por las idas y venidas de más protagonistas que contribuyen al surrealismo de la historia. No es la única okupa en Coves Noves: en total, son cuatro los chalés de lujo de los que se adueñaron. El jueves por la noche, todos salieron de las casas usurpadas ante la advertencia de la llegada de personal de la empresa Desokupa. Iguazo fue la primera que decidió regresar el viernes por la mañana, porque se enteró de que habían entrado en lo que considera su casa.

"Dicho de otro modo, en su particular universo, a María y los otros okupas que habían usurpado las cuatro viviendas de Coves Noves les habían ocupado sus casas usurpadas por ellos días antes. Y no lo quieren permitir", resume el diario Menorca.

La mujer regresó al chalé con tres de sus hijos, a los que no llevó al colegio, ya que mientras permanezcan en la vivienda, los agentes no la pueden desalojar. "Dicen que nadie me puede echar si están los niños. La Guardia Civil me ha dicho que no me mueva de la casa, pero no me han comentado que me vayan a echar", explicó.

