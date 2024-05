"El nuevo Ecuador no existe": La Conaie expone "las mentiras" de Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) considera que el presidente del país, Daniel Noboa, "miente" al pueblo con sus afirmaciones de que su gestión ha logrado un "nuevo Ecuador", según un comunicado compartido este sábado en su cuenta oficial de la red social X.



"El informe a la nación presentado por el presidente Daniel Noboa revela una desconexión total e indignante con la realidad nacional", reza el texto. "Se trató más de un 'show' político que de un informe, propio de un presidente de cartón e incapaz de mostrar resultados tangibles", añade el documento.

Asimismo, la organización denuncia el "evidente despilfarro de fondos públicos" y el "abuso del aparato estatal con un propósito electoral" por parte del mandatario. "Noboa sigue en campaña política, mintiendo al pueblo con un 'Nuevo Ecuador' que no existe", añade.

"La Conaie ratifica su firme postura de crítica ante las acciones del Gobierno actual, ratificando la unidad de su estructura organizativa por la defensa de los derechos humanos, colectivos y la protección de nuestros territorios", concluye.

En su discurso ante la Asamblea Nacional con motivo de sus primeros seis meses de gestión, Noboa, entre otros temas, abordó la crisis de inseguridad. En particular, aseveró que las mafias del narcotráfico instaladas en su país no lo "amedrentarán", por lo que prometió continuar su lucha, "con fuerza y firmeza", para erradicar la criminalidad y la violencia en ese país andino.

"La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado", expresó el mandatario, quien resaltó que este semestre su Gobierno ha logrado recuperar "institucionalidad del país", argumentando que ahora, "en el nuevo Ecuador", el Estado no trata con narcotraficantes, no se mezcla con la "narcopolítica", "no cede ante presiones externas", ni ante ciudadanos ecuatorianos que "quieren que sentencien a su país".