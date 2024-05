"Maltrato disfrazado": Indignación en México por el uso de perros en una 'performance'

El uso de perros vivos en una 'performance' que forma parte de la exposición 'Casts', de la artista danesa Nina Beier, en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, ha generado indignación entre internautas, que lo consideran una forma de maltrato.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a los perros acostados de lado e inmóviles sobre alfombras, mientras los espectadores los observan desde cierta distancia.

Perros con miedo: exposición en el Museo Tamayo.Perros sometidos, con miedo y estresados son parte de un "performance" que la Secretaría de Cultura del gobierno de Martí Batres autorizó en el Museo Tamayo.A pesar de que es una violación directa de la Ley de Bienestar Animal… pic.twitter.com/3xRj8eEoM5 — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) May 25, 2024

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y muchos calificaron el acto artístico de "maltrato animal disfrazado de performance artístico", al tiempo que sugieren que los organizadores podrían haber drogado a los animales para que se quedaran quietos.

¿Si leyeron de qué trata el performance ? Aquí les dejo videos de los perritos pasandosela bomba pic.twitter.com/UKCTUVQEFt — ARTINDF (@artindf) May 26, 2024

Las críticas no solo fueron dirigidas contra el museo y los visitantes de la exposición, abierta hasta el 29 de septiembre, sino también contra la Secretaría de Cultura de la capital mexicana, que la había promocionado en unas de sus publicaciones en X. Sin embargo, a raíz de la polémica, declaró que "no participa en la programación" de la explosión de la artista danesa y pidió al museo no repetir el 'performance'.

"Nunca estaremos de acuerdo en vulnerar los derechos de seres sintientes", manifestó.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México informó que ha abierto una investigación al respecto.

Frente a las acusaciones, el Museo Tamayo señaló en un comunicado que "respeta toda forma de vida animal y vegetal" y que "de ninguna manera" apoya el maltrato animal. Asimismo, dijo que la exposición 'Casts' "llama la atención sobre nuestra relación con el mundo natural y aborda distintas formas en que tratamos de dominarlo, no como una celebración de ese intento, sino con la intención de hacerlo visible".

"La participación de estos perritos se enmarca en dicha relación", apuntó, agregando que la duración del performance es de solo 10 minutos.