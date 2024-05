Meloni a Stoltenberg: "Hay muchas declaraciones cuestionables"

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, recomendó el domingo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que tuviera cuidado con sus declaraciones, como las del viernes cuando instó a que se le permita a Ucrania el uso de armas occidentales contra territorio ruso, según informan medios italianos.

"No sé por qué Stoltenberg dice algo así", señaló Meloni en una entrevista al canal Rai3. "Tenemos que ser muy cautelosos", agregó.

A continuación, la jefa de Gobierno admitió que "la OTAN debe mantener su firmeza", que la alianza "no debe dar señales de ceder" y que "es importante que la OTAN siga apoyando a Ucrania para lograr la paz". Sin embargo, señaló que "hay muchas declaraciones cuestionables".

En este contexto, Meloni recordó las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha manifestado en varias ocasiones la posibilidad de que tropas occidentales sean enviadas a territorio ucraniano. "Aconsejo mayor cautela", reiteró.

"Esta alarmante historia según la cual Europa está al borde de un conflicto más amplio me parece bastante contraproducente", continuó la primera ministra. "El juego de quienes alimentan esto para juntar algunos votos es irresponsable", añadió".

"Que se retracte, se disculpe o dimita"

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia y el líder del partido Liga, Matteo Salvini, propuso que el jefe de la alianza renuncie al cargo. "Stoltenberg que se retracte, se disculpe o dimita", exigió.

"Hablar de guerra, hablar de utilizar las bombas o los misiles o las armas italianas que enviamos a Ucrania para defenderse en su territorio en lugar de luchar, atacar y matar fuera de su territorio, no se puede hacer en mi nombre, no en nombre de la Liga, no en nombre del pueblo italiano", dijo.