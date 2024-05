Bolsonaro denuncia una "persecución sin fin" tras otro fallo judicial en su contra

El magistrado Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, rechazó este domingo el recurso del expresidente Jair Bolsonaro para que la decisión de su inhabilitación sea analizada por el Supremo Tribunal Federal (STF), informan medios locales.



De Moraes explicó que la solicitud no cumplía los requisitos establecidos en la ley para este tipo de recursos y no se cercenó el derecho de defensa del exmandatario. También aseguró que la decisión del TSE no viola la Constitución.

"La controversia fue decidida con base en las peculiaridades del caso concreto, de modo que alterar la conclusión de la sentencia recurrida presupone revisar los elementos fácticos y probatorios del caso, lo que es incompatible con un recurso extraordinario", añadió.

Tras conocerse el fallo judicial, Bolsonaro acudió a la red social X para denunciar que es víctima de "persecución sin fin", detallando que De Moraes ha mantenido la inhabilitación y una multa de unos 82.200 dólares.

En octubre de 2023, el Tribunal Superior Electoral señaló a Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en los comicios de 2022, Walter Braga Netto, por cometer abuso de poder político y económico al utilizar las celebraciones oficiales del bicentenario de la independencia del país con fines electorales.

Aparte de ello, en junio del año pasado el exmandatario ya fue sancionado con una inhabilitación política de ocho años por "abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación", por exponer ante 40 embajadores su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2022.