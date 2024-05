Una encuesta deja al descubierto cuál es el sentir ciudadano en la era Milei

La mayoría de los argentinos desaprueba la gestión del presidente Javier Milei y tiene sentimientos negativos sobre la situación del país porque casi nadie llega a fin de mes debido a la crisis económica que se ha agravado durante esta gestión.

Así lo reveló la encuesta mensual que la consultora Zubán Córdoba dio a conocer durante el fin de semana y que suele generar una fuerte expectativa, ya que fue una de las pocas empresas que el año pasado predijo primero el crecimiento electoral de Milei y luego su triunfo en las elecciones presidenciales, lo que implica que su información es confiable.

De acuerdo con el estudio, casi seis meses después de haber asumido, Milei tiene una imagen negativa del 52,7 % y una favorable del 46,6 %.

En el balance positivo es superado opositores como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (49,2 %); y el diputado Leandro Santoro (50,4 %).

Sin embargo, la aprobación del presidente no ha registrado variaciones con respecto a meses anteriores, lo que ratifica que, a pesar de que la crisis se ha profundizado, no ha perdido respaldo de manera significativa.

Uno de los datos que comprueba la magnitud de la crisis se refleja en el hecho de que 41 % de las personas entrevistadas reconoció que llega a fin de mes con lo justo, pero a otro 41 % sus ingresos se le terminan antes de ese plazo. Esto significa que ocho de cada 10 argentinos tienen problemas para subsistir.

Por ello, el 42,8 % piensa que la prioridad del Gobierno debería ser el aumento de los salarios, en tanto que el 30 % cree que el problema central es la inflación, y un 25,8 %, la generación de empleo.

"Malvado"

La consultora también preguntó por los sentimientos que les genera la situación del país, y en su mayoría son negativos.

Aunque el 29 % tiene esperanza y el 12 %, optimismo, quienes respondieron vergüenza, tristeza e incertidumbre suman un 57,3 %.

Por otra parte, se pidió definir al presidente en una sola palabra. En las valoraciones positivas, la mayoría lo identifica con el término "economía" y lo describe como cumplidor, trabajador, león, disruptivo, gracioso, humano, perseverante y audaz.

En las negativas, las palabras más mencionadas fueron maleducado, violento, agresivo, brutal, tirano, desagradable, ignorante, peligroso, cruel, payaso, despotismo, insensible y malvado.

El informe evaluó en particular la política internacional, ya que consideró que el presidente no no hace más que sorprender por las afrentas que comete en contra de los principales socios comerciales de Argentina.

"Las bombas de humo no se acaban nunca para un gobierno que hace culto de la tensión, de la interminable capacidad de poner en agenda temas que no son de agenda, de provocar, de incitar, de responder con virulencia y a veces hasta con violencia a propios y extraños (y extranjeros)", señaló el recordar el conflicto diplomático que Milei desató con España, al insultar a la esposa del presidente Pedro Sánchez, así como los previos enfrentamientos con los gobiernos de China, Brasil y México.

Irrelevante

En un afán de identificar la mirada que tiene la población sobre la estrategia diplomática de Milei, la consultora preguntó cuáles son los países más prestigiosos a nivel mundial y los primeros cinco resultaron ser Alemania, Brasil, España, EE.UU. y China.

De manera más específica, también se consultó con qué países Argentina debería tener mejores relaciones diplomáticas y comerciales a nivel mundial. Otra vez, los más mencionados fueron, en orden de importancia, Brasil, Alemania, China, EE.UU. y España. Pero Milei se ha peleado con tres de ellos al insultar a sus gobernantes.

Por el contrario, desde que asumió en diciembre pasado, el presidente estableció una alianza incondicional con EE.UU. e Israel, pero el 52,9 % considera que este apoyo es irrelevante.

Si se pregunta sólo por la relación con Israel, el 59,3 %, advierte que no es fundamental, lo que contradice la posición de Milei.