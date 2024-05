Nuevo escándalo en Perú: reportan que Congreso paga a Alberto Fujimori gasolina y asistente

Aunque no ha recibido la pensión vitalicia, al expresidente ya le otorgan algunos beneficios, según lo reportado por un periódico local.

El Congreso de la República peruana paga, desde abril pasado, la gasolina que consume el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, así como el sueldo de su asistente personal equivalente a 3.685 soles (casi 1.000 dólares), informó este lunes Perú21.

El diario local accedió a un documento oficial en el cual se detalla que el exmandatario de Perú (1990-2000) recibe 30 vales de cinco galones de gasolina, que se traduce en 150 galones al mes.

A principios de mayo, otro medio reveló que Fujimori había solicitado al Congreso la típica pensión vitalicia que le corresponde a cualquier ex jefe de Estado, correspondiente a 15.600 soles (poco más de 4.100 dólares).

Alberto Fujimori NO HA PAGADO NI UN SOL de su reparación civil, pero desde abril y con dinero de todos los peruanos se le paga la gasolina y un asistente. Al condenado por asesino y corrupto no le corresponde NADA, sin embargo, se insiste en pisotear la ley para darle beneficios. pic.twitter.com/1PG8C3Fu0w — Sigrid Bazán (@sigridbazan) May 27, 2024

Un pedido que generó polémica, dado que Fujimori está libre por un controversial indulto humanitario, mas no fue declarado inocente por alguna sentencia judicial; requisito para acceder a la pensión vitalicia en el caso de sentenciados.

"No se le ha otorgado pensión vitalicia", precisó el Área de Administración de Personal del Parlamento a Perú21. Por lo tanto, se desconoce qué tipo de beneficios está recibiendo.

Críticas

Consultada este lunes por la prensa, la congresista Ruth Luque rechazó "tajantemente" esta decisión. "Hay un tema claro que ya está establecido en la Constitución: quienes han sido acusados, sentenciados, no tienen derecho a una pensión", dijo.

#ENVIVOIlich López, congresista, sobre beneficios a Alberto Fujimori: No comparto esa decisión, pero debe estar enmarcada de alguna norma y quien sea responsable de aplicar esa norma debe dar cuentasEncuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQwpic.twitter.com/uYDFNtWKAA — Canal N (@canalN_) May 27, 2024

Su compañera de bancada, Sigrid Bazán, destacó en X que Fujimori "no ha pagado ni un sol de su reparación civil", que asciende a 27 millones de soles (unos 7,2 millones de dólares), "pero desde abril y con dinero de todos los peruanos se le paga la gasolina y un asistente".

"Al condenado por asesino y corrupto no le corresponde nada, sin embargo, se insiste en pisotear la ley para darle beneficios", añadió Bazán en la red social.

Por su parte, el legislador Ilich López también se mostró en desacuerdo. "No comparto esa decisión, sin embargo, debe estar enmarcada en alguna norma y quien sea responsable de aplicar esa norma, debe dar cuentas por qué se le está dando esos beneficios", respondió a Canal N.

Entre especialistas también hubo críticas. Patricia Paniagua, hija del expresidente Valentín Paniagua (2000–2001) que lideró la transición en Perú tras la destitución de Fujimori, aseveró que este "accede de manera ilegal a prerrogativas que no le corresponden".

"Todo esto, gracias a un Congreso con 6 % de aprobación", afirmó Paniagua un día después que una encuesta ratificara la desaprobación de la ciudadanía hacia este poder del Estado, así como por el Ejecutivo.

La defensa

Del lado del fujimorismo, el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, contestó que el pago de gasolina y asistente "es parte de una atribución que tienen los expresidentes".

"Esto no es materia de evaluación", manifestó Alegría, a pesar de que hace poco rechazaron en el órgano legislativo el pedido de pensión vitalicia al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien está apresado mas no condenado y, al igual que Fujimori, no ha sido declarado inocente.

Mientras que el abogado de Fujimori, Elio Riera, expresó más temprano que "el otorgamiento de beneficios como asignación de personal y vales de gasolina por haber ostentado la condición de expresidente corresponde legalmente".