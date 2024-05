Se desprende brazo de una momia por culpa de los empleados de un museo mexicano

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) informó este lunes que tras una evaluación realizada por especialistas, derivada de una denuncia pública, se comprobó el desprendimiento de un brazo de un cuerpo momificado que reposa en el Museo de las Momias de la ciudad de Guanajuato, popularmente conocido como 'El apuñalado'.

"La comisión designada por el Instituto para atender el caso cuenta con evidencia documental y fotográfica que indica que, no obstante que ya existían afectaciones previas en el cuerpo momificado, los daños no eran tan severos como ahora", se lee en un comunicado publicado por el organismo.

En criterio de los especialistas del INAH, "la manera como se han realizado los movimientos de la colección del museo no es la correcta". Por ello, en razón del "desconocimiento de protocolos adecuados, así como la falta de capacitación del personal encargado de realizar tales tareas", no se aplicaron "estrategias de conservación correctivas y preventivas", sino otras que incrementaron "los daños" en la colección, no solo de 'El apuñalado'.

El ente advirtió que si bien la colección del museo está compuesta por cuerpos momificados, estos "no son iguales" unos a otros, y el tratamiento que se hace de cada uno de ellos debe atender a sus "singularidades". Así, si no se adoptan las maneras adecuadas, oportunas y responsables, "se podrían causar deterioros irreversibles e, incluso, su pérdida".

Finalmente, el INAH refirió que a través de su oficina de Guanajuato solicitó a las autoridades del municipio que "entregaran el proyecto museográfico, incluidos los protocolos seguidos para tal intervención".

En los próximos días, un equipo de expertos examinará nuevamente el recinto, en interés de conocer con mayor detalle "el estado actual de los cuerpos, así como el deterioro que han sufrido durante los últimos años".