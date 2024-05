Hungría: "Reclutas ucranianos quieren abandonar su país, no quieren ir a una muerte segura"

Los reclutas ucranianos intentan abandonar el país para salvar la vida, ante la perspectiva de morir en el frente. Así lo afirmó este lunes el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto.

"Vemos cómo los ucranianos quieren huir de Ucrania. Vemos que no quieren ir al frente, no quieren ir a una muerte segura", dijo. Al comentar la situación en ese país, explicó que la cuestión ahora no es la escasez de armas suministradas por Occidente a Kiev, sino la falta de personal militar ucraniano que pueda utilizar esas armas.

Desde hace meses, en Ucrania se registran numerosas denuncias sobre la movilización forzosa de muchos hombres. Para compensar las bajas en el frente, Vladímir Zelenski, el líder del régimen de Kiev, firmó a mediados de abril un proyecto de ley que rebaja la edad de reclutamiento a 25 años. Así, los hombres de entre 25 y 60 años están sometidos al servicio militar obligatorio, y la mayoría de los varones de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país.