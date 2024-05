Acusan a famoso 'youtuber' español de estafar a sus seguidores con su propia criptomoneda

Una maniobra realizada por el 'youtuber' español Daniel José Santomé, conocido como Dalas Review, con su propia criptomoneda es investigada en España, ya que se sospecha que estafó a sus seguidores para ganar miles de dólares.

El pasado 19 de mayo, el valor de la criptomoneda $PAMBI comenzó a subir a medida que el acusado invitaba a sus seguidores a invertir en ella. Así tocó un pico de 0,0512 dólares el 24 de mayo. Al llegar a su máximo, se presume que Dalas Review vendió toda su inversión, equivalente a 1,5 millones de 'tokens', y así el valor de $PAMBI se desplomó hasta los 0,0011 dólares, cifra registrada el 26 de mayo, según CoinMarketCap. Desde entonces, no logró recuperarse.

Con esta operatoria, se estima que el 'youtuber' obtuvo una ganancia de unos 114.000 dólares. De acuerdo con los investigadores, la venta se produjo desde la 'wallet' (cartera o monedero) AUN, que sería propiedad del equipo de Dalas Review. Sin embargo, este explicó que lo que hizo fue traspasar sus 'tokens' a la plataforma privada de comercio de criptomonedas Bitmart.

También afirmó que, de haber vendido, lo hubiese hecho con un valor aún más alto, lo que le habría permitido ganar 7 millones de dólares en $PAMBI. No obstante, esta versión no es confiable para los investigadores, que entienden que el 'youtuber' no tenía suficiente liquidez para realizar tamaña operatoria.

Mientras, sus seguidores denuncian que perdieron importantes cantidades de dinero por confiar en que el 'youtuber' no iba a vender. Uno de ellos reveló que había gastado 119.000 dólares en el 'token' y que por la caída del valor no podrá recuperar el dinero.

De comprobarse que Dalas Review estafó a sus seguidores para lucrarse, podría enfrentar cargos por violación de la ley de 'influencers' española, que establece que los denominados 'usuarios de especial relevancia' podrían ser castigados con multas que van desde 10.000 hasta 1,5 millones de euros (de 10.800 a 1,63 millones de dólares) por estas irregularidades. La diferencia en la sanción depende del monto que hubiesen ganado.

Sentencia en su contra

En mayo del año pasado la Justicia de Barcelona condenó a Dalas Review a pagar una indemnización de 12.000 euros al padre de su expareja, María Rubio Sánchez, conocida como Miare, por vulnerar su honor y su imagen. La causa fue iniciada porque el 'youtuber' lo tildó de "maltratador" y "agresor de mierda".

Además, el fallo lo obligó a eliminar nueve videos con los insultos y a publicar hasta cuatro videos leyendo la resolución "con una narración suya al mismo volumen y velocidad" que tenían los videos en los que grabó las descalificaciones.