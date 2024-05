El nuevo jefe de Gabinete de Milei detalla los desafíos frente a la crisis en Argentina

El nuevo jefe de Gabinete de Argentina, Guillermo Francos, ofreció su primera conferencia de prensa después de haber sido confirmado sorpresivamente en su nuevo cargo.

"Le quiero agradecer al presidente esta nueva responsabilidad, espero estar a la la altura de lo que demandan las circunstancias, el país y el propio presidente", dijo luego de encabezar en la Casa Rosada su primera reunión con el resto de los ministros.

También explicó que Milei le pidió "darle empuje" a la gestión, en particular en el plano político ahora que están en pleno proceso de búsqueda de consensos para que el Congreso apruebe la Ley Bases.

🗣️ El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que Federico Sturzenegger formará parte del Gobierno. 👉 Estará a cargo de un Ministerio que se encargará de la modernización y la desregulación económica del Estado. pic.twitter.com/qFf8TpRqf7 — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 28, 2024

El lunes por la noche, el Gobierno confirmó en un comunicado que Francos sustituiría a Nicolás Posse, quien era amigo personal del mandatario pero que terminó eyectado por las peleas internas, en particular por su enfrentamiento con Karina Milei, la hermana del presidente que también es secretaria general de la presidencia.

Como parte de esas disputas, varios medios difundieron la versión de que Posse fue echado, entre otros motivos, porque espiaba a sus compañeros de gabinete.

De hecho, su salida también influyó en la obligada renuncia del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sivorí.

Más cambios

Francos fue cuestionado por el escándalo de supuesto espionaje, pero optó por evitar la controversia.

Desde mi nuevo rol, mantuvimos un primer encuentro junto con integrantes del Gabinete.Agradezco al presidente @JMilei por la confianza depositada para estar al frente de la Jefatura de Gabinete. pic.twitter.com/KYFgPQVXQY — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) May 28, 2024

"El jefe de Gabinete ha presentado su renuncia junto con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión pendiente. No me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga donde corresponde", advirtió.

Antes del encuentro con la prensa, Francos confirmó en una entrevista radial que habrá más cambios en el gabinete del presidente Javier Milei.

"Algunos de los cargos continuarán y otros cambiarán. Hay que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y la circunstancia", advirtió.

Francos también generó una polémica al tratar de explicar por qué Milei decidió que él sustituyera a Nicolás Posse, quien no alcanzó a cumplir seis meses como jefe de Gabinete.

"El presidente me elige a mí porque se da cuenta de que, con la política argentina, a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por equis motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar", afirmó.

En un intento de aclarar sus dichos, Francos aseguró que Milei tiene la "sagacidad" suficiente para entender que necesita a alguien que pueda conversar con "la política", es decir con gobernadores, legisladores y dirigentes partidarios.

Francos, un abogado de 74 años que trabajó como funcionario de la última dictadura militar (1976-1983), fue designado como ministro del Interior en diciembre pasado, cuando Milei asumió la presidencia.