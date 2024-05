Parlamento de Dinamarca rechaza reconocer a Palestina como Estado

El Parlamento danés no aprobó este martes el proyecto de ley que proponía reconocer a Palestina como Estado soberano, informa Reuters.

En ese contexto, la agencia de noticias recordó que el ministro de Asuntos Exteriores del país, Lars Lokke Rasmussen, declaró en abril que el reconocimiento de Palestina no es posible porque no hay las condiciones necesarias. "No podemos apoyar esta resolución, pero deseamos que llegue un día en que podamos hacerlo", agregó.

La noticia llega el mismo día que España, Irlanda y Noruega oficializaron el reconocimiento del Estado de Palestina.