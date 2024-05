Putin explica quién es la única autoridad legítima en Ucrania ahora

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha pronunciado este martes sobre la legitimidad de Vladímir Zelenski como presidente de Ucrania, debido a que su mandato expiró el 20 de mayo y no se han celebrado elecciones desde entonces.

De acuerdo con sus palabras, actualmente rige la ley marcial en Ucrania, y no se han celebrado elecciones presidenciales previstas, por lo que la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) y su presidente, al día de hoy, siguen siendo las únicas autoridades legítimas de Ucrania.

"Estrictamente hablando, según una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas son el Parlamento y el presidente de la Rada. En general, si hubieran querido celebrar elecciones presidenciales, habrían tenido que anular la ley sobre la ley marcial, eso es todo. Celebrar elecciones, pero no quisieron hacerlo", subrayó.

Putin hizo hincapié en que la Constitución ucraniana solo prevé la ampliación de los poderes de la Rada Suprema, pero no dice nada sobre la ampliación de los poderes del jefe de Estado.

"La ley ucraniana dice que las elecciones presidenciales no se celebran durante la ley marcial. Pero esto no significa que [los poderes] se prolonguen. No se celebran [elecciones]. ¿Quién dice que deben prolongarse? No hay nada al respecto en la Constitución", explicó.

"Pero existe el Artículo 111 de la Constitución [que dice] que, en este caso, los poderes del poder supremo, en realidad presidencial, se transfieren al presidente del Parlamento. Además, que en las condiciones sobre la ley marcial, los poderes del Parlamento se prolongan", destacó el mandatario.

En sus declaraciones, Putin indicó que "es realmente necesario llevar a cabo un análisis serio y profundo" acerca de la legitimidad del actual Gobierno ucraniano.

"No me importa mucho, la verdad"

Cabe recordar que el mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo, y la legitimidad de su Gobierno ahora está en entredicho. Las elecciones presidenciales en Ucrania debían celebrarse en marzo, tal como lo exige la Constitución, pero el mandatario las suspendió poniendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada en el país por el conflicto militar con Rusia.

Por su parte, el propio Zelenski afirmó en una entrevista que no le preocupan las declaraciones en torno a su ilegitimidad como jefe de Estado. "No me importa mucho, la verdad", señaló, agregando que las declaraciones sobre su ilegitimidad son "aburridas" y "poco interesantes", porque —dijo— "los ucranianos conocen su Constitución".

La semana pasada, Vladímir Putin señaló que las posibles negociaciones de paz para poner fin al conflicto deben llevarse a cabo con un gobierno legítimo de Ucrania. "Por supuesto nos damos cuenta de que la legitimidad del actual jefe de Estado terminó", agregó.