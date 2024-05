Putin: "Los países de Asia Central no se arrodillan ante EE.UU."

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este martes que los países de Asia Central no se han arrodillado ante Estados Unidos, a pesar de los intentos de Washington de intimidarlos. Estas declaraciones el líder ruso las ha hecho al concluir su visita de Estado a Uzbekistán, donde se reunió con su homólogo Shavkat Mirziyóyev.

Putin indicó que representantes de Washington viajan por todo el mundo, incluida América Latina, África y Asia, tratando de "intimidar a todos". "Estos son elementos de un comportamiento imperial", denunció, añadiendo que "los propios analistas políticos estadounidenses lo dicen claramente: 'EE.UU. es un imperio'".

"Sabemos que también se ejerció presión [por parte de Occidente] sobre la región de Asia Central, pero aún no veo que nadie se arrodillara y se pusiera a seguir ciegamente ninguna orden del otro lado del océano", dijo Putin. En este sentido, el presidente añadió que EE.UU. y Europa efectúan ciertas actividades que perjudican a los socios de Rusia.

El presidente ruso señaló que "en gran medida", las "ambiciones imperiales" de EE.UU. "están relacionadas con los acontecimientos políticos internos". "Ahora se acercan las elecciones presidenciales y las autoridades actuales quieren confirmar su estatus", indicó, y agregó que "a muchos en EE.UU. no les gusta esto, muchos no quieren ser un imperio y soportar tal carga de responsabilidad, no quieren exponer a su país a ningún peligro".