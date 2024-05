Borrell admite discrepancias sobre usar los activos rusos congelados para armar a Ucrania

La legislación de la Unión Europea (UE) que permitiría utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para financiar la compra de armas para Ucrania se encuentra estancada debido a la negativa de uno de los miembros del bloque, reconoció el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

El lunes, en medio de un intenso debate, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobaron un marco legal para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre los ingresos procedentes de los fondos inmovilizados de Rusia y utilizar el 90 % de los ingresos para apoyar el esfuerzo bélico del régimen de Kiev contra Moscú.

No obstante, para llevar a cabo cada desembolso es necesario el apoyo unánime de los 27 miembros de la UE, incluido el de Hungría, un vocal crítico de la ayuda militar de Occidente a Ucrania, que estaría bloqueando dicha iniciativa.

Debates intensos

"No lo negaré –porque estoy seguro de que ya lo saben– que hemos mantenido un debate intenso, incluso acalorado, sobre este apoyo militar a Ucrania, que se enfrenta a algunos obstáculos para alcanzar la unanimidad necesaria para hacerlo efectivo", admitió Borrell a los periodistas tras la reunión. "No podemos permitir que el apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania sea rehén de otras decisiones que no tienen nada que ver con esta cuestión específica", manifestó.

"Ucrania necesita las armas ahora, no el año que viene. Y ya estamos en un gran retraso que tiene una causa específica, que es el desacuerdo entre los Estados miembros –y, en particular, uno de ellos– [sobre cómo] alcanzar el consenso necesario", explicó el jefe de la diplomacia europea, sin mencionar a Hungría.

Borrell se negó a especular sobre los motivos de Hungría cuando un periodista le preguntó si Budapest podría tener una agenda oculta, indicando que la oposición del país centroeuropeo debería ser "proporcional" a la urgencia de enviar más armamento a Kiev. "Tiene que haber un cierto grado de proporcionalidad entre sus preocupaciones –preocupaciones legítimas– y las cuestiones que no permiten que los demás hagan", defendió.

"No quiero especular sobre cuál va a ser la posición de todos los Estados miembros, pero les he estado pidiendo: 'por favor, no lo bloqueen'", concluyó Borrell.

Medida confiscatoria

Tras meses de debates, los países de la UE acordaron recientemente utilizar las ganancias procedentes de los 190.000 millones de euros rusos bloqueados en el depositario belga Euroclear para destinarlas a las necesidades de Kiev. El dinero se utilizaría para "seguir prestando apoyo militar a Ucrania a través del Fondo Europeo para la Paz, así como para apoyar las capacidades de la industria de defensa ucraniana y las necesidades de reconstrucción con programas de la UE".

Al respecto, Moscú denunció que se trata de una medida contraria a las normativas financieras internacionales y advirtió que habría una respuesta adecuada.