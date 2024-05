Un país europeo pide a UE imponer límites de edad a las redes sociales

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quiere que la UE establezca un límite de edad de 15 años para el uso de las redes sociales, según escribió en un artículo firmado con la eurodiputada Christel Schaldemose publicado en el diario Politiken.

"Hoy en día, puedes crear un perfil en la mayoría de los sitios si solo tienes 13 años. Pero cuando tienes 13 años, sigues siendo un niño. Y hemos visto que el riesgo para los niños en las redes sociales es demasiado alto", señalan en el texto.

Según las autoras, hay muchos lugares en línea a los que los menores no deberían tener acceso, incluidos contenidos violentos y distintos chatbots con propaganda suicida. "Y hasta que los gigantes tecnológicos no asuman la responsabilidad de eliminar los contenidos nocivos de sus plataformas, nuestros hijos no deberían tener acceso a ellos", defienden.

Las políticas destacan que es imposible resolver este problema sin la UE, ya que las empresas tecnológicas están ubicadas fuera de Dinamarca e "Internet no conoce fronteras nacionales".

"Tenemos que dar prioridad a este asunto cuando se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y cuando el Parlamento Europeo formule nueva legislación comunitaria", concluyen Frederiksen y Schaldemose.