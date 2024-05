Sentencian a un sacerdote argentino acusado de violar a una niña de 10 años

La Justicia de la provincia argentina de Jujuy condenó este martes a 15 años de prisión al exsacerdote Ricardo 'Cocó' Quiroga, acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años en complicidad con otras dos personas, recogió el medio argentino TN.

La pena deberá cumplirse en una cárcel común, luego de que los magistrados rechazaran el pedido de prisión domiciliaria. Asimismo, Quiroga será inhabilitado para el ejercicio de sus funciones eclesiásticas mientras dure la condena. El tribunal también sentenció a María Cielo Regazzoni a una pena de 10 años de prisión, por ser cómplice del hecho, y ordenó que fuese trasladada de inmediato al Servicio Penitenciario. Ambos condenados quedarán fichados como tales en el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Insatisfacción de los demandantes

Un tercer acusado en el mismo caso, Leandro Torres Barrozo, fue absuelto por el beneficio de la duda. "Estamos disconformes con la sentencia e indignados por la manera cómo se ha pronunciado el Tribunal, pero veremos los fundamentos. Y luego de ello vamos a plantear un recurso de apelación, ratificando el pedido de 20 años de cárcel para los tres", afirmó Jorge Toconas, el abogado de la familia, luego de conocerse la sentencia.

"Voy a ir a donde tenga que ir, pero esto no va a quedar así. Voy a pedir seguridad para mi hija y mi familia. Yo no sé qué puede pasar con este violador que quedó libre", dijo Lorena Martínez, madre de la víctima. Asimismo, aseguró haber recibido amenazas por parte de la familia de Torres Barrozo. "Lo dejan en libertad como si no hubiese hecho nada", reclamó. También cuestionó y lamentó que la condena a Regazzoni solo haya sido de 10 años. "Pensé que le iban a dar 20 años por entregar a una niña para ser violada", alegó.

Las causas de la acusación

En octubre de 2020, la Policía de Jujuy detuvo al párroco Quiroga, residenciado en la localidad de El Carmen y acusado de abusar sexualmente de una menor, tras la denuncia de la madre de la víctima. Su acusación incluyó a otro hombre, señalado de violar también a la pequeña, y a una mujer que habría facilitado el delito.

Según la acusación, esa mujer sacó a la menor de su casa con la "excusa de salir a pasear" y la llevó hasta una vivienda en otra zona de la localidad, donde Quiroga y el otro individuo abusaron de ella.Tras el crimen, la tercera implicada "bañó" a la niña y "quemó su ropa interior" con la intención de "ocultar las pruebas", antes de llevarla de regreso a su casa.

Posición de la iglesia

Medios locales informaron que en cuanto se supo la sentencia, el Obispado de Jujuy emitió un comunicado en el que lamentaba el delito cometido por Quiroga y anunció que "procederá en el ámbito canónico-disciplinar de acuerdo a las normativas de la Iglesia".