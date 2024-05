"Si te vas, no vuelvas": Acalorada discusión entre Samuel Eto'o y el técnico de Camerún

Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), protagonizó una acalorada disputa con el entrenador de la selección nacional, Marc Brys, quien había sido invitado este martes a una sesión de trabajo de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2026.

El momento de tensión fue registrado en video y llegó a su clímax luego de una discusión entre Eto'o y Cyrille Tollo, asesor técnico del ministro de Deportes, a quien, junto a su comitiva, se le negó la entrada al encuentro con Brys y fue desalojado de la sede de la Fecafoot. El seleccionador belga también quiso retirarse, pero el exdelantero del F.C. Barcelona lo invitó a sentarse y le advirtió: "si tes vas, no vuelvas", recogen medios locales.

Cuando Brys le preguntó por qué le hablaba en ese tono, Eto'o le respondió que era el presidente y él era el técnico. "Usted es el entrenador porque yo lo nombré, no es entrenador porque lo nombró otro. Ha cometido muchos errores, así que permanezca en esta reunión. Si no se queda, me veré obligado a interpelar a mi Comité Ejecutivo", aseveró el dirigente de la Federación.

🎥 L’échange entre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT et Marc Brys, sélectionneur des Lions indomptables. 😰🇨🇲« Bienvenue chez vous ! »En marge de cette rencontre, vive altercation entre Eto’o et Cyrille Tollo, conseiller au MINSEP. pic.twitter.com/NOhrMjpd0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 28, 2024

Las cosas subieron de tono y se desató un intercambio de argumentos mutuo. Eto'o, visiblemente alterado, insistió en su autoridad como presidente y su poder para tomar decisiones. "Usted no decide. Por lo que usted haga, soy yo quien debe asumir la responsabilidad", recalcó. Aunque el exfutbolista volvió a pedirle que se sentaran a trabajar y que dejara toda esa "mierda" a un lado, Brys le dio la mano y dejó el recinto. "Si te vas, no vuelvas", le gritó Eto'o.

Semanas de discrepancias

Esta era la primera vez que el presidente y el entrenador se reunían luego de su designación para dirigir al equipo de Camerún en abril por parte del Ministerio de Deporte, con Narcisse Mouelle Kombi a la cabeza. Se presume que el enfado de Eto'o estaría motivado por sus desacuerdos con las autoridades deportivas, quienes decidieron unilateralmente la elección del técnico y sin su aprobación. De acuerdo con ESPN, en Camerún los asuntos relacionados con la selección de fútbol son una alta prioridad para el Gobierno.

A estas discrepancias se suma la intromisión de la cartera de Kombi en las decisiones de la Fecafoot. Según el medio RCM Sport, Eto'o le presentó una plantilla de jugadores a Brys, pero el ministerio se opuso. Ese hecho llevó al presidente a anunciar la semana pasada la destitución del seleccionador, aunque es posible que las autoridades fuera de la federación decidan mantenerlo en el cargo.

Se supone que el belga hará su debut en el cargo el próximo 8 de junio contra Cabo Verde por las eliminatorias africanas a la Copa del Mundo. No obstante, y luego de todo lo sucedido, no se sabe a ciencia cierta quién dirigirá a los 'Leones Indomables' en las próximas semanas. Su predecesor, Rigobert Song, fue relevado después de que Camerún quedara eliminado de la Copa Africana de Naciones en enero.

