Qué se sabe de la misteriosa muerte del joven hallado en un tanque de agua en un concierto en Colombia

El cuerpo sin vida de Carlos David Ruiz Molina fue hallado en un tanque de agua el pasado fin de semana, cuando terminó el segundo día del Baum Festival 2024 en la capital colombiana de Bogotá.

Según se informa, el cadáver fue hallado por unos trabajadores —que empezaron a desmantelar el escenario el 26 de mayo cuando terminó el evento— en un depósito de agua que sirve de lastre para sostener a las estructuras metálicas que se instalan durante los conciertos.

Mis más sentidas condolencias a los padres de Carlos David Ruiz Molina, quien falleció en Bogotá. Se despide para siempre un joven lleno de sueños y de propósitos; miembro de una familia querida en Valledupar, luchadora y orientada por buenos principios. Paz en su tumba. pic.twitter.com/3raCVjlrAA — ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ. (@AlfonsoCampoM) May 27, 2024

¿Cómo terminó en el agua?

Según los videos de seguridad, que fueron recopilados y analizados por las autoridades, Ruiz estuvo deambulando en solitario pasadas las 3:30 de la noche del 25 de mayo por el lugar donde se llevó a cabo el concierto. Las imágenes revelaron que mientras el resto de visitantes estaba abandonando las instalaciones, el joven logró evadir algunos puntos de seguridad y quedarse en el recinto.

Ruiz estuvo dando vueltas por la zona durante cuatro o cinco minutos y, sin hablar con nadie, llegó hasta el tanque de lastre, se sentó al borde y se lanzó en su interior. El joven permaneció ahí durante el día y la noche siguiente mientras duró el festival.

Nadie se percató del incidente debido a que el depósito de agua estaba rodeado de otros similares y era imposible detectar alguna presencia en su interior. "Lo más duro que he tenido en mi vida es ir a hacer ese reconocimiento", contó el padre del fallecido.

Hoy habló el papá del joven Carlos David Ruiz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado al interior de un tanque de agua en Corferias, luego de asistir a un concierto de música electrónica. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3pic.twitter.com/kj0lir9ZzT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2024

¿No es un homicidio?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó el lunes que "se halla el cuerpo sin vida de un joven de, aproximadamente, 25 años en Corferias". "El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realiza las labores de inspección técnica a cadáver", rezaba el comunicado.

Por su parte, desde el Baum Festival descartaron la posibilidad de que se tratara de un homicidio. "Lamentamos profundamente la muerte de uno de nuestros asistentes, que fue hallado en Corferias el domingo 26 de mayo. La información que tenemos por ahora es que no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito. Estamos colaborando plenamente con las autoridades", sostuvieron.

A su vez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que se tomarán "medidas para verificar qué cambios hay que hacer para garantizar que estos hechos no se repitan". "No podemos permitir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en Bogotá", aseveró Galán este martes.

"Por eso vamos a trabajar y a articular mejor lo que es la responsabilidad también, en muchos casos, de actores privados que realizan eventos y que tienen también una responsabilidad en lo que ocurre en la organización, en la logística, en la revisión y eventualmente en los hechos que puedan desarrollarse en el marco de este tipo de eventos", manifestó.

¿Desde el festival ocultan algo?

Sin embargo, los amigos del joven revelaron que habían solicitado ayuda a los organizadores del evento cuando se percataron que Ruiz había desaparecido. Según relataron, el joven recibió una llamada a la salida del evento, le dio su celular a uno de sus amigos y pidió que lo esperaran, que iba a hacer algo adentro. Pero nunca regresó.

"Lo único que pedíamos del Baum Festival era que miraran las cámaras, publicaran su desaparición en redes, que permitieran a mis amigos buscarlo ese día a ver si había quedado allá", denunció una de sus amigas.

"¿Por qué si se les notificó y se les pidió ayuda, no lo hicieron antes del segundo día?", agregó haciendo referencia al registro de las cámaras.

Sobre la muerte del joven también se pronunció un supuesto trabajador del festival, que solicitó preservar su anonimato. El hombre aseguró que tanto los organizadores del evento, como el personal del lugar tenían conocimiento de la existencia de un cadáver en el recinto.

"Me dijeron: [...] hay un muerto en Corferias, pero no quieren que lo sepa Fiscalía, ni lo sepa el periodismo para no tirarse nada de la organización del evento, porque faltaba lo más grande del sábado por la noche con el lleno total'", explicó la fuente. Al mismo tiempo, aseguró que había una fuerte presencia de seguridad en el lugar y era casi imposible que Ruiz pudiera pasar desapercibido.

Además, también cuestionó por qué el joven se encontró con un depósito de agua abierto. "Los tanques permanecen cerrados, solo se abren después del evento, les echan el químico y vuelven y los tapan. De resto, esos tanques no permanecen destapados. Lo imposible que expliquen es: ¿por qué dicen que subió la escalera y se tiró? Es lo que tienen que decir", agregó.

En espera de los resultados de la autopsia

Este martes, el cadáver fue trasladado a Valledupar, ciudad donde reside la familia del fallecido. El padre de Ruiz señaló que se esperan los resultados de los exámenes de Medicina Legal para que se establezcan las causas del deceso de su hijo.

Entre tanto, las autoridades avanzan con la investigación para establecer si el joven murió por alguna negligencia o si el caso se adelanta como un homicidio.