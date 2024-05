Piloto de F1 choca con su compañero en imprudente maniobra y pone en riesgo su puesto (VIDEO)

Un accidente este domingo durante el Gran Premio de Mónaco ha marcado un nuevo episodio en la aparente rivalidad entre los pilotos franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, compañeros de equipo en Alpine, que le podría costar a uno de ellos la permanencia en la escudería.

El incidente se presentó en los primeros instantes de la carrera, cuando Gasly ocupaba la décima posición y entraba en la curva que precede al túnel del circuito. En ese momento, Ocon, que había salido detrás de él, intentó adelantarlo por el interior del giro, pero lo dejó sin espacio para maniobrar. Finalmente terminó cerrándolo y volando por encima de sus ruedas delanteras.

"¡¿Qué es lo que ha hecho?! ¿Ha intentado atacarme?", se le escucha decir por radio a un Gasly furioso en ese momento.

¿Debe empezar a repartir su currículo?🥲😱💥Esteban Ocon protagonizó un accidente debido a una imprudencia que cometió y la escudería Alpine analiza un eventual despido😳🚫🏎️Por querer adelantarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly, cometió una maniobra que salió muy mal… pic.twitter.com/9b9m3fZKql — Radio Ñandutí (@nanduti) May 28, 2024

"Ha sido culpa mía"

La colisión dejó por fuera de la competencia a Ocon, mientras que su compañero, aunque pudo continuar y llegar a la meta, terminó décimo. Los comisarios de la F1 consideraron la acción de Ocon como un "intento de adelantamiento demasiado ambicioso" y lo penalizaron con una reducción de cinco puestos en la parrilla de salida para la próxima carrera, si Alpine decide mantenerlo como piloto.

Más tarde, Ocon recurrió a las redes sociales para hablar de lo ocurrido y aceptó su completa responsabilidad en el accidente. "Ha sido culpa mía, el espacio era demasiado pequeño al final y pido disculpas al equipo por ello", escribió en X.

Entretanto, Gasly, quien dijo sentirse decepcionado con su compañero, afirmó que ninguno de los dos podía darse el lujo de tener ese "tipo de comportamientos". "Teníamos instrucciones claras antes de la carrera y esto no se ha respetado", contó el francés, resaltando que nunca se debe correr un riesgo que implique que ambos coches de una escudería puedan quedar por fuera de competencia.

"Habrá consecuencias"

Bruno Famin, jefe del equipo Alpine, se mostró disgustado por el desafortunado incidente entre sus dos conductores. De acuerdo con el diario Le Parisien, aseguró que la maniobra de Esteban estuvo "completamente fuera de las circunstancias" y que, por tanto, "habrá consecuencias". "Vamos a tomar una decisión difícil", añadió.

Por otro lado, enfatizó que ese tipo de hechos no deben volver a ocurrir, detallando que el equipo revisará y gestionará todo lo relacionado con el choque "a puerta cerrada". "Vamos a llegar al fondo de la cuestión […] Si estuviéramos luchando por un podio al final de la carrera, ¿por qué no?; pero en la primera vuelta no era el momento adecuado para hacer un ataque y dejar a tu compañero de equipo sin espacio", comentó Famin.

Ocon y Gasly, ambos pilotos muy competitivos, habían logrado mantener una rivalidad relativamente limpia hasta el reciente incidente, aunque durante el Gran Premio de Miami se habían mostrado agresivos entre ellos. Reprender públicamente a un piloto, como ha sucedido con Ocon, es inusual y pone de manifiesto el clima de tensión dentro del equipo francés.

Aunque Alpine no ha dicho la última palabra sobre las consecuencias específicas que enfrentará Ocon, hay rumores de que estarían considerando reemplazarlo. Se especula que el piloto, de 27 años, está cada vez más cerca de un traspaso a la escudería Haas para la temporada 2025. Sin embargo, el portal AutoGear, afirma que la decepcionante actuación de Alpine en este último año no lo pone en condiciones como para deshacerse de uno de sus pilotos a mitad de temporada. Eso solo atraería atención negativa, señala el medio.