La Audiencia provincial de Madrid avala la investigación a la esposa del presidente de España

Ignacio González Vega (@iugonzvega), magistrado aclara si Begoña Gómez está siendo investigada o no: "Me parece una incorreción que se este hablando de investigada o imputada de la Señora Gómez. Porque no es así." ⭕#LaNoche24h 📷 https://t.co/KvgtvoCl0Ppic.twitter.com/HyJ7heyv8Z