Campaña viral convoca a celebridades y estrellas de Hollywood contra la mortal ofensiva a Rafa

Mientras las tropas israelíes continúan su ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, cobra fuerza en redes sociales una campaña que hace un llamado a prestar atención al conflicto en curso.

Luego del bombardeo a un campamento de refugiados cerca de esa localidad el pasado domingo, que mató a decenas de inocentes, han surgido en la Red numerosas publicaciones bajo el lema: "'All eyes on Rafah'"('Todos los ojos puestos en Rafa').

Una de las más virales consiste en una imagen creada con inteligencia artificial de centenares de tiendas de campañas dispuestas en un campamento en medio del desierto, y ha sido compartida más de 37 millones de veces en Instagram* en menos de 24 horas, de acuerdo con NBC News.

A esta especie de movilización virtual relámpago, encabezada por activistas y grupos humanitarios, se han sumado varias estrellas de Hollywood, personas influyentes y celebridades alrededor del mundo.

Actores y actrices como Mark Ruffalo, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Susan Sarandon, Pedro Pascal y Rosie O'Donnell, así como gente del mundo de la música como Kehlani, Michael Stipe y Dua Lipa, han replicado la consigna en apoyo al pueblo palestino en sus redes sociales, algunos de ellos bajo el 'hashtag' #AllEyesOnRafah.

De acuerdo con la revista Forbes, el material visual alusivo a este tema ha sido tendencia no solo en Instagram*, donde se calcula que circulan cerca de 100.000 publicaciones, sino también en la plataforma TikTok, con más de 195.000 contenidos. Grupos como Save The Children, Oxfam, Americans For Justice In Palestina Action, Jewish Voice For Peace y Palestina Solidarity Campaign han contribuido a viralizar la problemática y a llamar la atención de todo Internet.

🔴 For months we and many others have warned that an offensive on #Rafah would be beyond anything we have seen before. The recent Israeli airstrikes hit tents in a designated 'safe area', killing at least 40 Palestinians."Whether the attack was a war crime or a “tragic… pic.twitter.com/cjppV0cH6C — Oxfam (@oxfamgb) May 28, 2024

Contracampaña

En respuesta al masivo activismo propalestino, surgió una contracampaña con la frase: 'Where were your eyes on October 7?' ('¿En dónde estaban tus ojos el 7 de octubre?'), en la que aparece un miembro armado de Hamás parado frente a un bebé pelirrojo, en alusión a Kfir Bibas, el niño de un año que es rehén del grupo terrorista junto con sus padres.

De este modo, israelíes y partidarios de Benjamín Netanyahu critican a quienes, por concentrarse únicamente en la campaña militar de Tel Aviv, están pasando por alto las agresiones de Hamás. Importantes personalidades del país están liderando este esfuerzo mediante la propagación de la imagen, que ha sido compartida unas 400.000 veces, señala el medio israelí Ynet.

Where were your eyes on October 7? pic.twitter.com/RLbW7lHTYm — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) May 28, 2024

Mortal bombardeo

De acuerdo con la agencia Associated Press, los ataques del fin de semana de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campamento a las afueras de Rafa dejaron 37 muertos, la mayoría de ellos refugiados que vivían en tiendas de campaña. Sin embargo, ofensivas posteriores, durante la noche de este lunes y la jornada del martes, habrían contribuido a elevar el número de víctimas mortales.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة من المجزرة.. ارتقاء أكثر من 27 فلسطينياً وعشرات الجرحى؛ بقصف طائرات الاحتلال مخيماً للنازحين شمال غرب مدينة رفح. pic.twitter.com/7Suj2n1JeF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2024

Al parecer, el ataque aéreo israelí provocó un feroz incendio que habría desencadenado explosiones secundarias de bombonas de gas y otros materiales combustibles dentro del campamento. Con lo que, según un recuento de las autoridades sanitarias de Gaza, serían unos 45 los palestinos fallecidos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió el mortal ataque, que tachó de "trágico error", señalando que no tenía la intención de causar bajas civiles.

*Red social propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista y prohibida en su territorio.