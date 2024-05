Zelenski usurpó el poder en Ucrania, dice el presidente de la Duma Estatal rusa

Viacheslav Volodin recordó que la Constitución ucraniana establece que es imposible prolongar los poderes presidenciales de otra forma que no sean las elecciones.

El mandato presidencial de Vladímir Zelenski ha expirado y su permanencia en el poder contradice la Constitución de Ucrania, afirmó este miércoles el presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin.

"Zelenski está fuera de la ley. Hay una crisis de poder en Ucrania. El mandato del presidente Zelenski ha terminado", escribió el legislador en su canal de Telegram. "La Constitución de Ucrania establece que es imposible prolongar los poderes del presidente excepto mediante elecciones", recordó.

"Todo lo demás es un crimen de Estado. Esto es exactamente lo que hizo Zelenski", sostuvo el alto funcionario. Volodin agregó que la Constitución ucraniana estipula que las funciones presidenciales deben ser desempeñadas por el presidente de la Rada Suprema (el Parlamento del país) hasta que se celebren elecciones y su ganador asuma el cargo.

"Pero, su presidente [Ruslan] Stefanchuk ayer se negó a desempeñar nuevas funciones, explicando que el expresidente Zelenski debe seguir desempeñándolas de forma continua", comunicó en su publicación.

Volodin aseveró que los líderes de países extranjeros se encuentran en "una posición difícil", explicando que, si bien tienen derecho a reunirse con Zelenski, "los acuerdos y tratados internacionales con él no tendrán fuerza legal, porque ha perdido sus poderes". "Esto conlleva riesgos de no devolución de fondos y muchos otros problemas en el futuro", concluyó.

"No me importa mucho, la verdad"

Cabe recordar que el mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo, y la legitimidad de su Gobierno ahora está en entredicho. Las elecciones presidenciales en Ucrania debían celebrarse en marzo, tal como lo exige la Constitución, pero el mandatario las suspendió poniendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada en el país por el conflicto militar con Rusia.

Por su parte, el propio Zelenski afirmó en una entrevista que no le preocupan las declaraciones en torno a su ilegitimidad como jefe de Estado. "No me importa mucho, la verdad", señaló, agregando que son "aburridas" y "poco interesantes", porque —dijo— "los ucranianos conocen su Constitución".

La semana pasada, Vladímir Putin señaló que las posibles negociaciones de paz para poner fin al conflicto deben llevarse a cabo con un Gobierno legítimo de Ucrania. "Por supuesto, nos damos cuenta de que la legitimidad del actual jefe de Estado terminó", agregó.