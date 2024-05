Primera entrevista desde la cárcel: ¿qué dijo uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa?

Máximo Thomsen, uno de los cinco jóvenes argentinos que fueron condenados a cadena perpetua por matar en una golpiza colectiva a Fernando Báez Sosa, fue entrevistado en exclusiva por el canal local El Trece, donde dio detalles del hecho y expresó su arrepentimiento por el crimen.

Thomsen manifestó que él lo que desea es que la justicia lo culpe por lo que sucedió pero no "por lo que dicen que pasó", en referencia a la alevosía con la que habrían planificado quitarle la vida a golpes al joven de 18 años, luego de ser sacados de una discoteca en el balneario de Villa Gesell, en la costa atlántica argentina, en hechos ocurridos el 18 de enero de 2020.

"Yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así", añadió Thomsen en medio de lágrimas.

El condenado agregó que su situación actual "es difícil" porque arrastra "un cargo de conciencia importante" por haber matado a Fernando sin la intención de hacerlo. "Cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias", expresó Thomsen, quien admitió que las peleas callejeras era algo a lo que él y sus amigos estaban acostumbrados, porque son "una cuestión social".

"Pensar que era una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa de nosotros, mía también, de todos, pero nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo, ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara", dijo el condenado, quien comentó que en una noche él y sus amigos podían enfrentar hasta tres peleas grupales.

"Cuando uno sale a la calle, hay violencia, y la violencia siempre trae más violencia", dijo. Además agregó que a pesar de las riñas, asesinar "jamás" se le cruzó por la cabeza. "Podemos ser buenas o malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara, que esto terminara como terminó, pero no por estar acá adentro y ni por nada de eso, sino porque es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a otra persona".

"¿Te sentís asesino?"

Cuando el periodista Rolando Barbano le preguntó "¿Te sentís asesino?", Thomsen respondió: "No, no, no, es una palabra muy fuerte".

Además, dijo, que ese calificativo es como si a él lo compararan "con gente que mata por matar", personas que ahora ha visto en prisión y que a pesar de que asesinaron, la Justicia los libera a "los dos o tres años".

"A mí me nombran de la misma manera y yo no quería que pasara esto. Es como dije el primer día que me atendieron las asistentes sociales en Dolores, que me preguntaron: '¿Si pudieras hacer algo, qué harías?' Volver el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida, nada más. Es lo único que quisiera", añadió Thomsen, quien es recordado por desmayarse cuando escuchó su condena.

🔴Así se desmayó Máximo Thomsen al recibir la condena a perpetua."¡Un médico, por favor!" fue el pedido.#Trece 📺#SiempreConectadospic.twitter.com/VaI5kns4lm — Trece (@trecepy) February 6, 2023

Thomsen: Fernando inició la pelea

Durante la entrevista, también admitió que el día que ocurrieron los hechos, él y sus amigos habían bebido varias botellas de bebidas alcohólicas. Además, comentó que él ese día no quería pelear sino salir a divertirse, pero todo cambió cuando, supuestamente, la víctima habría golpeado a Matías Franco Benicelli, uno de sus amigos, cuando estaban dentro de la discoteca.

Según Thomsen, Fernando le dio un puñetazo a Matías cuando su amigo trataba de separarlo de otra pelea dentro del local nocturno. Cuando sucedió esto, los de seguridad los sacaron del lugar, y momentos después participaron en una pelea grupal que se dio en las afueras del recinto.

Luego de esto, Fernando habría provocado la ira de sus amigos cuando se acercó al grupo y realizó gestos de burla. Allí fue cuando inició la golpiza que acabó con la vida del joven de 18 años, hecho por el que Thomsen busca que la justicia revise su condena y le imponga una pena menor.

El trece en Telenoche brindan una entrevista al asesino de Máximo thomsen con una Virgen de fondo... que buscan hacernos creer??? Ayudin asesino.JUSTICIA POR FERNANDO pic.twitter.com/0j5MZBOwLo — Nelson Sanchez (@NelsnSanchez) May 28, 2024

Reacciones

Luego de publicarse la entrevista a Thomsen, la madre de Fernando, Graciela Sosa, reaccionó y envió un duro mensaje a los victimarios de su hijo.

"Nunca se olviden que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron. Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes", indicó la madre en sus redes sociales.

De igual forma, distintos usuarios de redes comentaron la entrevista a Thomsen y algunos de ellos calificaron el reportaje como un intento de lavar la cara de los asesinos de Fernando, para tratar de que su condena perpetua sea revisada.

LA REACCIÓN DE LA MADRE DE FERNANDO BÁEZ SOSA A LA ENTREVISTA A MÁXIMO THOMSEN: "ES IMPOSIBLE PERDONAR LO QUE HICIERON"⚫ Graciela Sosa rechazó el pedido de disculpas de Máximo Thomsen, indicado como el principal responsable de la muerte de su hijo en Villa Gesell en 2020.🗣️… pic.twitter.com/IFjCo7nt6h — MDZ Online (@mdzol) May 29, 2024

"Máximo Thomsen, una vez que le confirmaron que Fernando había muerto, se fue a cambiar y luego a comer una hamburguesa, una vez que comió se fue a la casa y se puso a dormir sin problema. Que no te engañen los medios romantizando asesinos", comentó un usuario en X.

Máximo Thomsen, una vez que le confirmaron que Fernando había mverto, se fue a cambiar y luego a comer una hamburguesa, una vez que comió se fue a la casa y se puso a dormir sin problema. Que no te engañen los medios romantizando asesinos. pic.twitter.com/QsR5ui2e3D — Poirot (@Argenpoirot) May 28, 2024

Una usuaria en X hizo un llamado a las personas que sientan lástima por Thomsen y los demás responsables de la muerte de Fernando.

"Si hoy te da lástima Máximo Thomsen, déjame decirte que sos un idiota! A las únicas personas que le debemos tener lástima es los padres de Fernando, que perdieron a su único hijo".

si hoy te da lástima máximo thomsen déjame decirte que sos un idiota!! a las únicas personas que le debemos tener lástima es los a padres de fernando que PERDIERON A SU ÚNICO HIJO pic.twitter.com/kmMLROGbvn — san (@evcaarp) May 28, 2024

La condena

En febrero de 2023, la Justicia argentina condenó a prisión perpetua a cinco de los ocho jóvenes que durante la madrugada del 18 de enero de 2020 mataron a puñetazos y patadas a Fernando Báez Sosa, en uno de los crímenes que más ha conmocionado a la sociedad del país suramericano.

El tribunal dictó la pena máxima en contra de Máximo Thomsen, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi, al considerarlos coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado cometido por dos o más personas y con alevosía.

Por otra parte, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, recibieron condenas de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios. Los ocho acusados tenían entre 18 y 20 años cuando cometieron el crimen. Ahora cinco de ellos, de momento, tendrán que pasar el resto de su vida en la cárcel.

