Nuevo intento para el Gobierno de Milei: ¿logrará dictamen de la ley Bases en el Senado?

El Gobierno argentino de Javier Milei hará un nuevo intento este miércoles por conseguir dictamen del proyecto de ley Bases en el Senado, luego de haber mantenido negociaciones con sectores de la oposición "dialoguista".

La iniciativa que propone el oficialismo para desregular la economía y profundizar el ajuste en el Estado será debatida en el plenario de comisiones, junto a un paquete de reformas fiscales.

El martes, el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que se había alcanzado "bastante consenso" luego de una reunión con los jefes de varios bloques de legisladores aliados a La Libertad Avanza (LLA) que acompañarían el proyecto con algunas modificaciones.

Francos adelantó que en la sesión de este miércoles circularía un dictamen y que había "acuerdos aparentemente suficientes" para que sea firmado.

Cambios propuestos

Legisladores de la oposición cercanos a LLA, pertenecientes a Juntos por el Cambio (macrismo) y de la Unión Cívica Radical (UCR), proponen modificaciones en el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y el Impuesto a las Ganancias, dos de los artículos que generan más controversias en la ley Bases, también llamada ley 'ómnibus'.

Según establece el proyecto que ya analiza el Senado, el RIGI les permite a los beneficiarios, es decir, los grandes inversores, disponer libremente del 20 % de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 % al segundo año y del 100 % a partir del tercero.

Para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, se trata de un "estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI".

"Invotable"

Sin embargo, sectores del peronismo kirchnerista consideran que es una normativa dañina para el país, y no darán apoyo.

"Es invotable", dijo la senadora de Unión por la Patria (UxP) Florencia López sobre el proyecto de ley Bases.

"El tratamiento en comisiones dejó a la luz que no existe ningún sector de la sociedad que quiera votarla. No hay nadie que salga a favor de la ley. Todos dicen que el presidente necesita herramientas, pero nadie dice que la ley no es buena para la gente. Es una ley muy perjudicial para la gente", aseguró López en una entrevista con radio AM 750.

La representante de la provincia de La Rioja en el Senado consideró además que la oposición no peronista "tiene que sacarse el prejuicio de que si toma alguna acción en contra del Gobierno es peronista o kirchnerista".

López alertó que desde el Gobierno "apuran, presionan y extorsionan" a los legisladores con esa estigmatización. "Ellos tienen que saber que no es un tema de peronismo, es un tema de Argentina. Acá hay una oposición no peronista que dice que no puede votar en contra porque van a decir que son kirchneristas", finalizó.

