"Milei, fascista": Manifestantes gritan al presidente argentino en EE.UU. y este responde

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversó este miércoles con un grupo de manifestantes que le gritaban "fascista" cuando ingresaba al Instituto Hoover, un laboratorio de ideas de la Universidad de Stanford, en el marco de su quinto viaje a EE.UU.

"Milei, fascista. No queremos tu visita", gritaba el grupo, rechazando la llegada del mandatario argentino a California, donde desarrolla una agenda de reuniones privadas.

El jefe de Estado decidió entonces acercarse al grupo de tres jóvenes y hablar con ellos, mientras los manifestantes continuaban expresando frases de repudio con carteles en contra de Milei.

"Los liberales somos opositores, dejen de defender asesinos": en Stanford, Milei se acercó a 3 (tres) manifestantes de izquierda que lo tildaron de "fascista". pic.twitter.com/X9j25XQCzF — Sol 🌞 (@Sol_V_S) May 29, 2024

Milei señaló que los fascistas son los que apoyaban al dictador italiano Benito Mussolini. "En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchás? Andá a estudiar, así no decís burradas", les respondió el presidente, agregando que "los fascistas son los socialistas, los liberales somos opositores". "Dejen de defender a asesinos", concluyó.

En el auditorio del Instituto Hoover, Milei brindó un discurso en el que volvió a defender las ideas del capitalismo de libre empresa, cuestionó las políticas "socialistas" y la intervención del Estado, entre otros conceptos que caracterizan su habitual diatriba.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, por lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, no necesito que alguien intervenga para resolver la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver", dijo el mandatario en momentos en que en Argentina crecen las cifras de pobreza, proliferan los despidos y avanza el ajuste aplicado por el Gobierno, incluso en comedores comunitarios.