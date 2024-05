"Sorprendido y decepcionado": Netanyahu critica a EE.UU. por no imponer sanciones a la CPI

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mostró "sorprendido y decepcionado" ante la negativa de la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, a imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, tras emitir la semana pasada una orden de arresto contra el líder israelí por presuntos crímenes de guerra perpetrados en la Franja de Gaza.

Tras las órdenes de arresto, solicitadas por el fiscal de la CPI, Karim Khan, Biden criticó la decisión, tachándola de "indignante" y la Casa Blanca adelantó que trabajaría con el Congreso para promover una respuesta bipartidista.

"EE.UU. dijo que, de hecho, respaldarían el proyecto de ley de sanciones. Pensé que esa seguía siendo la posición estadounidense porque había consenso bipartidista hace apenas unos días", señaló este miércoles Netanyahu en una entrevista aún no transmitida con The Morgan Ortagus Show, al que tuvo acceso Politico. "Ahora dices que hay un signo de interrogación", indicó, manifestando que "francamente" estaba "sorprendido y decepcionado".

En busca de una respuesta a la CPI

La Administración de Biden está en conversaciones con el Congreso sobre la mejor manera de responder a las órdenes de arresto. Los republicanos están impulsando un proyecto de ley de sanciones a los altos cargos de la CPI, mientras los demócratas debaten si aprobar o no la medida.

Este martes, la Casa Blanca se pronunció en contra de la iniciativa del ala republicana. "Obviamente no creemos que la CPI tenga jurisdicción [en este caso]. Pero, ciertamente, no apoyamos estas órdenes de arresto, y lo hemos dicho antes. Sin embargo, no creemos que sancionar a la CPI sea la respuesta [adecuada]", afirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"No creemos que [las sanciones a la CPI] sean una solución efectiva o camino apropiado a seguir […] para abordar nuestras preocupaciones", expresó por su parte Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca en la misma conferencia.

El fiscal de la CPI también solicitó órdenes de detención contra el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant; así como contra el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar; el comandante en jefe de las Brigadas al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (más conocido como Mohammed Deif), y el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh.