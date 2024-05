La insólita crisis de gas en Argentina enciende los dardos de Alberto Fernández contra Milei

El expresidente de Argentina Alberto Fernández responsabilizó a su sucesor, Javier Milei, de la insólita crisis en la provisión de gas que estalló esta semana en el país sudamericano, y que paralizó las operaciones de grandes industrias y el abastecimiento en las estaciones de servicio, que siguen cerradas este jueves.

"Otra mentira del 'gobierno libertario' para ocultar su ineptitud", afirmó Fernández en un escrito en el que respondió a los funcionarios que el miércoles aseguraron que la culpa de la falta de gas era del Gobierno anterior.

También explicó que, cuando se cree, como hace Milei, que el superávit se logra paralizando la obra pública, solo genera problemas que después son difíciles de resolver, como en este caso.

Otra mentira del “gobierno libertario” para ocultar su ineptitud.Cuando uno cree que logra el superávit paralizando la obra pública, solo genera problemas que después son difíciles de resolver. Se trata de funcionarios que, por defender un dogma, manipulan cifras y siempre… https://t.co/OoX8oNS3srpic.twitter.com/jucm4hz3IT — Alberto Fernández (@alferdez) May 29, 2024

"Se trata de funcionarios que, por defender un dogma, manipulan cifras y siempre mienten o cargan en otros sus culpas cuando se revela el desastre que han causado. Háganse cargo. Voy a ocuparme de demostrar sus mentiras", señaló.

Fernández explicó que los contratos de importación de gas no se disponen de un año para otro, sino durante los primeros dos meses del año, luego del análisis de oferta y demanda de gas, lo que significa que Milei debió haber previsto desde enero y febrero que podría haber faltantes.

Históricamente, recordó, ante la carencia de energía, Argentina importaba a partir de mediados de mayo un buque de GNL cada tres días, pero el Gobierno postergó dicho abastecimiento hasta el inicio de junio, ya que especuló que no necesitaría el hidrocarburo.

Eufemismos

En las primeras horas del miércoles, el Gobierno anunció a las apuradas que habría un "feriado energético", un eufemismo para evitar referirse a la grave crisis de gas de la que responsabilizó a Fernández y que adjudicó a las inusuales bajas temperaturas de este otoño que, a su vez, provocaron una abrupta alza de la demanda.

"En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado, justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas", aseguró el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

"Los argumentos esgrimidos por el singular secretario de Energía actual, se caen frente a la realidad. Si un buque de Petrobras podía rescatarnos de la situación que hoy vivimos, ¿por qué no previeron que lo íbamos a necesitar hace dos meses como debió haber sido?", respondió el expresidente.

"Me permito recordarle al singular funcionario de Energía que hoy busca expiar sus culpas, que cuando trabajamos en la transición de gobierno, nuestra gestión le proporcionó borradores de informes técnicos para avanzar en ese sentido y hasta les propusimos que como autoridades salientes podíamos asumir la responsabilidad de la adjudicación, pero no fue aceptado porque no sabían si el 'gobierno libertario' continuaría haciendo obra pública", reveló.

Además, el exmandatario explicó que durante su gestión se terminó el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, lo que el Gobierno de Milei "debería agradecer" porque "hoy es un sostén enorme para la energía del país".

Fernández agregó que es falso, como dijeron las actuales autoridades, que se dejó sin adjudicar el primero de los tres tramos y sin licitar los otros dos de la Reversión del Gasoducto Norte.

"Durante nuestra gestión se licitaron los tres tramos y se recibieron ofertas para los tres tramos, de los cuales dos fueron adjudicados por el actual gobierno. ¿Tampoco saben lo que ustedes hacen?", reclamó.