Moscú considera a Zelenski como el líder del régimen de Kiev, cuya legitimidad se cuestiona

Moscú, después del 20 de mayo, ve a Vladímir Zelenski como el líder del régimen de Kiev, cuya legitimidad está bajo un interrogante en su propio país. Así lo ha declarado este miércoles la portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova.

"Consideramos a Zelenski como el líder del régimen de Kiev, cuya legitimidad se cuestiona en Ucrania", afirmó la vocera durante una rueda de prensa al responder a una pregunta pertinente.

Esta misma semana, el presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, manifestó que la permanencia en el poder de Zelenski contradice la Constitución de Ucrania. "Zelenski está fuera de la ley. Hay una crisis de poder en Ucrania. El mandato del presidente Zelenski ha terminado", escribió el legislador en su canal de Telegram.

"La Constitución de Ucrania establece que es imposible prolongar los poderes del presidente excepto mediante elecciones", recordó."Todo lo demás es un crimen de Estado. Esto es exactamente lo que hizo Zelenski", sostuvo el alto funcionario.

¿Qué dice la Constitución de Ucrania?

El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo, y la legitimidad de su Gobierno ahora está en entredicho. Las elecciones presidenciales en Ucrania debían celebrarse en marzo, tal como lo exige la Constitución, pero el mandatario las suspendió poniendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada en el país por el conflicto militar con Rusia.

Al respecto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recordó recientemente que la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) y su presidente, hoy en día, siguen siendo las únicas autoridades legítimas de Ucrania. Putin hizo hincapié en que la Constitución ucraniana solo prevé la ampliación de los poderes de la Rada Suprema, pero no dice nada sobre la ampliación de los poderes del jefe de Estado.

"La ley ucraniana dice que las elecciones presidenciales no se celebran durante la ley marcial. Pero esto no significa que [los poderes] se prolonguen. No se celebran [elecciones]. ¿Quién dice que deben prolongarse? No hay nada al respecto en la Constitución", explicó. "Pero existe el Artículo 111 de la Constitución [que dice] que, en este caso, los poderes del poder supremo, en realidad presidencial, se transfieren al presidente del Parlamento. Además, en las condiciones sobre la ley marcial, los poderes del Parlamento se prolongan", destacó el mandatario.

Por su parte, el propio Zelenski afirmó en una entrevista que no le preocupan las declaraciones en torno a su ilegitimidad como jefe de Estado. "No me importa mucho, la verdad", señaló, agregando que las declaraciones sobre su ilegitimidad son "aburridas" y "poco interesantes", porque —dijo— "los ucranianos conocen su Constitución".