Un futbolista es multado por negarse a jugar con una camiseta contraria a sus creencias religiosas

Mohamed Mustafá, delantero del Nantes FC y de la selección egipcia, ha resultado multado por su club por haberse negado a vestir una camiseta con el logo de la Ligue 1 en los colores del arcoíris —dedicada a la lucha contra la homofobia— durante un partido contra el Toulouse FC.

Según comunicó el club, Mohamed tomó tal decisión "por motivos personales, en un momento en el que el FC Nantes lucha por mantenerse en la Ligue 1 Uber Eats. "Por ello, la dirección del FC Nantes decidió sancionarlo económicamente", se precisó.

El dinero será transferido a la asociación francesa SOS Homofobia, que lucha contra los delitos homofóbicos, agregó el club. "El FC Nantes lamenta este episodio y desea señalar que seguirá luchando contra todas las formas de discriminación, como siempre lo ha hecho", concluyó.

La respuesta de Mohamed

Por su parte, el propio Mohamed se pronunció sobre el incidente, compartiendo su punto de vista en las redes sociales. "Respeto todas las diferencias. Respeto todas las creencias y convicciones. Este respeto se extiende a los demás, pero también incluye el respeto a mis creencias personales", escribió en sus redes sociales.

"Dadas mis raíces, mi cultura, la importancia de mis convicciones y creencias, no me fue posible participar en esta campaña. Espero que mi decisión sea respetada, así como mi deseo de no discutir sobre esto y que todos sean tratados con respeto", concluyó el jugador.

No es el único caso

Cabe recordar que el año pasado, el hockeista ruso de la NHL, Iván Provórov, también se negó a ponerse una camiseta de colores arcoíris durante los calentamientos previos a un partido en el marco de apoyo a la comunidad LGBT*. "Mi elección es permanecer fiel a mí mismo y a mi religión. Eso es todo lo que voy a decir", sostuvo el jugador de los Philadelphia Flyers.

A su vez, el entrenador del club, John Tortorella, defendió la decisión de Provórov, señalando que nunca consideró enviarlo al banquillo por su acto. "Provy no hizo nada malo", aseguró. "¿Por qué lo enviaría al banquillo? ¿Por una decisión que está tomando a base de sus creencias y su religión?" agregó.

*El movimiento internacional LGBT está calificado como organización extremista en el territorio de Rusia y prohibido en el país.