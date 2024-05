Presentan una moción para disolver el Parlamento israelí

El partido opositor Unidad Nacional encabezado por Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra de Israel, presentó este jueves una propuesta para disolver el Parlamento del país hebreo, Knesset, y celebrar las elecciones anticipadas.

La moción fue sometida por la diputada Pnina Tamano-Shata que explicó la acción por la necesidad de establecer "un Gobierno de unidad amplio y estable que pueda dirigirnos con seguridad ante los tremendos desafíos en materia de seguridad, en la economía y en la sociedad israelí". Además, argumentó que, presentando la moción esta jornada, permitirá que se vote en la actual sesión de la Knéset.

No está claro si el partido de Gantz consigue suficiente apoyo para que se apruebe la disolución, ya que el partido Likud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene 64 escaños en la cámara de 120 diputados. Por lo que es probable que la propuesta no sea sometida a votación en la Knéset mientras no haya una mayoría garantizada. Según la legislación del país hebreo, los proyectos de ley que se debaten en el Parlamento israelí y se rechazan no pueden volver a plantearse los siguientes seis meses.

Discrepancias internas

La propuesta fue presentada en medio de la escalada de tensiones entre Gantz y Netanyahu, que tienen una visión diferente sobre cómo actuar en la guerra en la Franja de Gaza, a pesar de integrar un gabinete de guerra de tres miembros junto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

En respuesta a la moción el partido Likud acusó a Unidad Nacional de "romper el Gobierno de unidad", que calificó de "una capitulación ante la presión internacional y un golpe fatal a los esfuerzos por liberar a nuestros rehenes". Por su parte, el partido de Gantz respondió que "el que ha elegido romper el Gobierno de emergencia en el momento más difícil del país es el primer ministro Netanyahu, que una y otra vez elige sus intereses personales por encima de los del país".