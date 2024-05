Nicaragua apoya el plan para la paz en Ucrania propuesto por China y Brasil

El Gobierno de Nicaragua ha expresado este jueves su apoyo a la iniciativa propuesta por Brasil y China en la que trazan un camino hacia el fin del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En un comunicado oficial, Managua manifestó que respalda los "consensos alcanzados" entre Brasilia y Pekín, que constan de seis puntos.

Las autoridades nicaragüenses recordaron que uno de estos insta a todos los países implicados a adherirse a "los tres principios para la desescalada de la situación": no ampliar el campo de batalla, no escalar los combates y no hacer provocaciones.

Al mismo tiempo, destacaron que "el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania". Nicaragua se posicionó a favor de celebrar "una conferencia internacional de paz" que tendría que ser "reconocida tanto por Rusia y Ucrania" y servir de plataforma para una "discusión justa sobre todos los planes" de cese de hostilidades.

Managua también citó el punto que se centra en la necesidad de impulsar la ayuda humanitaria a las regiones afectadas para evitar una crisis humanitaria a mayor escala, en el intercambio de prisioneros de guerra y en el rechazo a los ataques contra instalaciones y civiles.

Además, las autoridades del país centroamericano apoyaron la condena del uso de armas de destrucción masiva, como las armas nucleares, químicas o biológicas; el fin de los ataques a las centrales nucleares; así como la oposición a la división del mundo en grupos políticos o económicos aislados, entre otros matices expuestos en el documento elaborado por China y Brasil.

"Seguiremos fortaleciendo nuestras relaciones"

El Gobierno de Nicaragua emitió esta misma jornada un comunicado separado en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores del país dirigido al canciller chino, Wang Yi, en el que destaca que Managua "comparte la posición" de Pekín "sobre la solución política de la crisis de Ucrania".

"Hacemos llegar en adjunto, comunicado emitido por el Gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua, de fecha 29 de Mayo 2024, y ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales, así como nuestra cooperación en distintos foros y organismos multilaterales", concluyeron.