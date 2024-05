Los efectos adversos de la 'motosierra' de Milei: menos inflación, pero mayor pobreza y desempleo

La gestión del Gobierno argentino de Javier Milei atraviesa momentos decisivos. El plan 'motosierra' que ha aplicado la administración libertaria sin miramientos ha logrado un efecto esperado: la desaceleración de la inflación por cuarto mes consecutivo.

Sin embargo, el cuadro recesivo que provoca el ajuste económico tiene varios efectos adversos que comienzan a poner a prueba las capacidades de la administración libertaria. Y también su popularidad.

Menos empleo

La pérdida del empleo formal es una realidad palpable y cuantificada: en los primeros tres meses del año, se han cerrado 275.000 cuentas sueldo, es decir, canales bancarios a través de los cuales los trabajadores registrados cobran sus haberes, reportó Ámbito. Este dato surge de un informe del Banco Central, y representa entre el 2 % y el 3 % del total de cuentas bancarias destinadas a la acreditación de salarios.

En marzo, el empleo registrado tuvo una contracción de 0,5 % en relación con el mes de febrero. Con esta variación se verifican cuatro meses consecutivos de caída neta del empleo y se acumula entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 una reducción de 1,4 %, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) publicada en mayo por la Secretaría de Trabajo. Se trata de la mayor baja para ese mes desde el año 2002.

Los datos se corresponden con dos factores clave: los despidos masivos en el Estado nacional, una medida que según el propio Gobierno será un proceso "permanente y eterno", y la merma de la actividad en el ámbito privado, derivada del cuadro recesivo por el desplome del consumo.

Caída del consumo y la producción

Los sectores de la industria y de la construcción registraron una fuerte caída en el mes de marzo por las políticas de ajuste del Gobierno libertario. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los rubros mencionados se contrajeron un 21,2 % y 42,2 %, respectivamente.

Todo esto se enmarca en una constante pérdida del poder de compra de trabajadores y jubilados, porque la inflación aún estando en baja sigue siendo alta para un nivel de sueldos que no se actualiza a tiempo: 289,4 % interanual en abril. Un informe de la consultora Scentia publicado por La Nación mostró que en abril se registró la mayor caída del consumo en lo que va del año para el canal de autorservicios y supermercados, con un desplome del 13,8 %, casi el doble que en marzo (7,5 %).

La crisis económica lleva a los consumidores de todo el país a elegir alimentos más baratos en sus compras o, directamente, a comprar menos. Según un informe de una consultora privada, la caída del consumo de bienes y servicios en los hogares mostró en abril un retroceso del 4,5 % interanual.

Pobreza en aumento

La recesión económica y el ajuste fiscal y monetario implementado por el Gobierno son las principales causas detrás de esta situación. Y si estas medidas contractivas, que buscan reducir el gasto público y estabilizar la economía, han provocado una disminución en el empleo, el consumo y la producción, también empujan el incremento de la pobreza.

Informes preliminares del Observatorio de la Deuda Social, que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA), muestran una consolidación estructural de la pobreza y una duplicación de la indigencia respecto a los datos de hace un año.

El nivel de pobreza llegó al 55 % y la indigencia supera el 18 % de la población durante el primer trimestre de 2024, según estimaciones de la UCA.

"La indigencia subió por arriba del 18 % en el primer trimestre, casi el doble que hace un año. Es el resultado de la inflación y el deterioro de los empleos informales", anticipó el director del Observatorio, Agustín Salvia, en diálogo con Radio Rivadavia.

Frente a este panorama preocupante, el presidente Javier Milei no parece conmoverse. Por el contrario, cree que estas problemáticas se resuelven mejor con el modelo que propone, no con intervención del Estado, sino por decisiones del sector privado y de los individuos.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, por lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, no necesito que alguien intervenga para resolver la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver", dijo el referente libertario en una reciente exposición en una universidad de EE.UU., donde pasará una semana de reuniones privadas.

Popularidad bajo presión

El apoyo popular al Gobierno mantiene cierta regularidad, gracias a un núcleo duro de la población que aún confía en los resultados que traerá la aplicación de la "motosierra". Pero el descontento social por las medidas de ajuste empieza a sentirse.

Una reciente encuesta revela que más de 53 % de los ciudadanos desaprueba el actual Gobierno. Esto en medio de un panorama complejo, signado por una grave crisis económica y una inflación galopante. El sondeo muestra que 74 % de las personas sostienen que los ajustes de Milei los está pagando la población.

De acuerdo con el estudio de la consultora Zubán Córdoba, casi seis meses después de haber asumido, Milei tiene una imagen negativa del 52,7 % y una favorable del 46,6 %.

Sin embargo, la aprobación del presidente no ha registrado variaciones con respecto a meses anteriores, lo que ratifica que, a pesar de que la crisis se ha profundizado, no ha perdido respaldo de manera significativa.

Uno de los datos que comprueba la magnitud de la crisis se refleja en el hecho de que 41 % de las personas entrevistadas reconoció que llega a fin de mes con lo justo, pero a otro 41 % sus ingresos se le terminan antes de ese plazo. Esto significa que ocho de cada 10 argentinos tienen problemas para subsistir.

Otro dato proveniente de encuestadoras expone el agravamiento de la situación económica de los argentinos. Si antes la mayor preocupación era el nivel de inflación, ahora la pobreza y el desempleo pasaron a ser las principales inquietudes de la ciudadanía, de acuerdo a un informe de Ámbito que refleja análisis de tres consultoras diferentes.

