Zajárova: "La OTAN tendrá que responder por los ataques con armas occidentales contra Rusia"

La portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, advirtió a los países de la OTAN que tendrán que responder por los ataques de las fuerzas ucranianas con armas occidentales de largo alcance contra el territorio ruso.

"Washington, Londres y París deben darse cuenta de que Rusia comprende perfectamente el papel de la OTAN en la realización de estos ataques. Y no es necesario que los occidentales utilicen palabras vacías: no necesitan dar ningún 'permiso' o 'no permiso' a Ucrania para ello. Esto es obra de la OTAN. Y tendrán que responder por ello", declaró.

En este contexto, Zajárova indicó que las fuerzas ucranianas no son capaces de utilizar ATACMS ni otro armamento occidental por sí mismas. "Esto solo es posible con la ayuda del reconocimiento espacial. La asignación de vuelo de estas municiones se forma en los propios países de la OTAN", afirmó la vocera, indicando que "la máxima participación de los militares ucranianos en este proceso es sugerir el objetivo en el mapa", algo de lo que, "por regla general", también se encargan los miembros de la Alianza.

Más información, en breve.