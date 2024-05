Trump se declara "prisionero político"

El expresidente de EE.UU. volvió a insistir en que "no ha hecho nada malo".

El expresidente estadounidense Donald Trump se ha proclamado prisionero político, tras recibir el veredicto de culpabilidad del jurado en el caso de falsificación de registros empresariales.

Aunque la sentencia se dictará en una audiencia que tendrá lugar el 11 de julio, el mandatario declaró que "acaba de ser condenado" en lo que calificó de "un juicio amañado de caza de brujas política".

"¡No he hecho nada malo! Han allanado mi casa, me han detenido, me han hecho una foto de ficha policial y ahora acaban de condenarme", reza en este momento la página de inicio del sitio web de su campaña.

"El corrupto Joe Biden debe recibir el mensaje, aquí y ahora, de que sus posibilidades de un segundo mandato terminan hoy". Con estas palabras, instó a sus partidarios a unirse para aumentar la recaudación de fondos y contraatacar al actual presidente "de una forma tan masiva, que pasará a la historia".

Como resultado de la deliberación de los miembros del jurado, el exmandatario fue declarado culpable de los 34 delitos graves en el marco del caso de falsificación de registros empresariales. Así, Trump se ha convertido en el primer expresidente estadounidense declarado culpable de cualquier delito.

