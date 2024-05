Famoso cantante se reúne con una fan víctima de un estafador que se hizo pasar por él

Una fan de Gary Barlow y la banda Take That ha conocido a su ídolo tras ser víctima de un estafador que se hacía pasar por el cantante británico a través de una red social, informa Metro.

Janet Smith, de 62 años, mantuvo una conversación durante una semana con un hombre que aseguraba ser el artista. El falso Gary la colmó de cumplidos y mensajes, asegurando que se había separado de su esposa. Sin embargo, el interlocutor de la mujer resultó ser un joven nigeriano de 24 años que comenzó a pedirle dinero.

Tras ser descubierto, el estafador aseguró que era muy pobre y recurrió a Janet para que le ayude con dinero comprar comida para él y su familia en Nigeria.

Al enterarse de lo sucedido, el verdadero Gary Barlow se puso en contacto con su fan y la invitó al concierto de Take That en Norwich, Reino Unido, el 28 de mayo.

"Gary vino corriendo por el pasillo, me saludó y me dio un abrazo. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado y me preguntó cómo estaba; fue muy amable", declaró Janet a la prensa. Además, elogiando el cantante destacó que no era un presumido y que "tenía los pies sobre la tierra".