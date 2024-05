Policía, casi ileso después de que una violenta colisión hiciera volar y girar a su coche (VIDEO)

Un policía estadounidense resultó herido después de que la patrulla que conducía fuera violentamente chocada en una vía de Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles. El accidente se presentó al mediodía de este miércoles en una intersección muy transitada y fue registrado por una cámara de tablero de un coche que esperaba cruzar un semáforo.

De acuerdo con medios locales, el agente estaba respondiendo a un robo en progreso y conducía a alta velocidad con las luces y la sirena encendidas. Cuando estaba atravesando el cruce se encontró de frente con una camioneta que lo golpeó por un costado, haciéndolo girar varias veces y luego chocar con una todoterreno detenida en un semáforo en la dirección opuesta.

Varios transeúntes corrieron a socorrer al policía. Los bomberos que respondieron al accidente atendieron a tres personas, entre ellas al conductor de la patrulla, que fue trasladado a un hospital. Aunque la colisión resultó aparatosa, el uniformado solo sufrió heridas leves y fue dado de alta posteriormente.

Entretanto, el conductor del Lexus dorado que estuvo implicado directamente en el choque salió ileso. El hombre, descrito como un adulto mayor, no requirió atención médica ni tampoco fue detenido. Hasta el momento no se han presentado cargos en su contra, probablemente porque las pruebas preliminares apuntan a que no cometió ninguna infracción y entró en la intersección mientras el semáforo mostraba verde. El caso sigue bajo investigación.