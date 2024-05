Un desfile de planetas tendrá lugar el próximo lunes ¿Cómo verlo?

El evento podrá apreciarse desde cualquier parte del hemisferio norte justo antes del amanecer, pero no todos los planetas serán visibles a simple vista.

Los aficionados a la astronomía tendrán pronto la oportunidad de observar un asombroso evento celeste cuando en la madrugada del próximo lunes seis planetas de nuestro sistema solar se alineen en el cielo.

¿Por qué ocurren las alineaciones?

Los distintos planetas orbitan alrededor del Sol a diferentes distancias y velocidades, lo que significa que se mueven entre sí en el cielo nocturno. No obstante, en algunas ocasiones da la impresión de que se cruzan, dando lugar a un fenómeno conocido como alineación planetaria.

A pesar de que no es inusual que se vean varios planetas en el cielo al mismo tiempo, es menos común que se alineen más de dos a la vez. Durante esos eventos, desde algunos ángulos de la Tierra parece que los planetas estén en fila, aunque en realidad no forman una línea recta en el espacio, ya que sus órbitas tienen formas elípticas.

¿Qué planetas se alinearán el lunes?

En esta ocasión, los participantes en el 'desfile de planetas' serán Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. El evento podrá ser apreciado desde cualquier parte del hemisferio norte justo antes del amanecer.

No obstante, no todos los planetas serán visibles, ya que lo impedirá el brillo de los rayos solares. Según el especialista Jamie Carter, solo Marte y Saturno se podrán ver a simple vista, aunque de manera muy tenue. Al mismo tiempo, para observar Neptuno y Urano será necesario utilizar un telescopio grande, mientras que Mercurio y Júpiter no serán visibles en absoluto.

Carter añade que podrá apreciarse otro espectáculo astronómico, la Luna creciente menguante, que estará cerca de Marte. De acuerdo con la NASA, la luna creciente menguante es la última fase por la que pasa nuestro satélite. El próximo jueves, la luna entrará en una fase nueva, marcando el inicio del ciclo lunar de junio.

¿Cuándo volverá a ocurrir otra alineación?

En el caso de que no logre observar la alineación del próximo lunes, tendrá la oportunidad de ver otras más el 28 de agosto de este año y el 18 de enero de 2025, teniendo como participantes a los mismo seis planetas.

