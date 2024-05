Zajárova: "La OTAN miente y tiende cortinas de humo"

La portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, comentó este viernes las afirmaciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre que algunos países de la Alianza suministraron armas a Ucrania sin restricciones.

"Era obvio que los miembros de la OTAN estaban mintiendo y tendiendo una cortina de humo, inventando la historia de que supuestamente aún no habían decidido si permitir o no al régimen de Kiev lanzar ataques con armas occidentales en territorio ruso", afirmó la vocera, indicando que Rusia lo estaba informando desde el inicio del conflicto.

Además, Zajárova indicó que los países del bloque militar occidental del mismo modo "están engañando a los que intentan arrastrar a la conferencia de Suiza contándoles cuentos sobre su 'enfoque de solución pacífica'". "Una manipulación clásica al estilo de la OTAN", agregó.

Misiles sin restricciones

Este viernes, en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN en Praga, respondiendo a una pregunta de un periodista sobre la idea de permitir a Ucrania utilizar las armas occidentales para atacar el territorio ruso, Stoltenberg afirmó que la Alianza "lleva muchos años" aceptando que "sus armas se utilicen para ataques contra objetivos legítimos dentro de Ucrania".

"El Reino Unido ha proporcionado misiles de crucero Strom Shadow durante mucho tiempo sin ninguna restricción. Así que este ha sido el caso durante mucho tiempo", aseveró. Stoltenberg destacó que "asumir que Ucrania no debe responder [a los ataques desde Rusia] no es en absoluto razonable, porque Ucrania debe ser capaz de defender su territorio también, por supuesto, golpeando la artillería y los misiles que se lanzan contra ellos desde el interior de Rusia". "Ucrania tiene derecho a la autodefensa, nosotros tenemos derecho a ayudar a Ucrania a ejercer su derecho a la autodefensa. Y eso no convierte a los aliados de la OTAN en parte del conflicto", aseguró.

No hay un "permiso del 100 %"

Mientras tanto, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, declaró que a pesar de todos los informes Ucrania, aún no ha recibido un "permiso del 100 %" del Reino Unido para usar los misiles Storm Shadow para atacar los objetivos en Rusia.

"Hemos planteado esta cuestión dos veces. No obtuvimos confirmación de él [David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores]", anunció Zelenski, suponiendo que las autoridades británicas están a la espera de que la Administración estadounidense autorice el uso de sus armas contra Rusia. No obstante, la parte estadounidense aun no quiere otorgar este permiso.