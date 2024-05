El Departamento de Estado de EE.UU. engañó al Congreso sobre Gaza, denuncia una exfuncionaria

Stacy Gilbert aseguró que el Gobierno estadounidense argumentó de manera "evidente, demostrable y cuantificablemente falsa" que Tel Aviv no obstruyó la ayuda humanitaria en Gaza para continuar el suministro de armamento.

Una ex alta funcionaria estadounidense que dimitió el martes a raíz de la política de Biden respecto a las acciones israelíes en Gaza, denunció ante diferentes medios una jugada sucia de Washington para seguir apoyando a Tel Aviv. Stacy Gilbert dijo en varias entrevistas que el Departamento de Estado falsificó un informe al Congreso para justificar el apoyo militar hacia el Gobierno israelí.

A principios de febrero, el presidente Joe Biden emitió un memorando que ordenaba al Departamento de Estado evaluar si el uso de armas estadounidenses por parte de Tel Aviv en el enclave palestino violaba el derecho humanitario nacional e internacional. Asimismo, se le pedía al Departamento demostrar si el país hebreo bloqueó deliberadamente la ayuda humanitaria.

En el Memorando de Seguridad Nacional (NSM-20) publicado el 10 de mayo, el Departamento de Estado concluyó que Israel "no cooperó plenamente" con las iniciativas de EE.UU. y otros países de llevar asistencia humanitaria a Gaza en el período posterior al 7 de octubre. No obstante, el organismo indicó que esta acción no violaba la ley que prohíbe el suministro de armas a países que restringen la ayuda humanitaria de EE.UU.

"Cuando salió el informe el 10 de mayo y leí la conclusión, especialmente la conclusión sobre que Israel no estaba bloqueando la asistencia humanitaria, decidí que renunciaría", señaló Gilbert en una entrevista con el programa NewsHour de PBS. Asimismo, afirmó que ese dictamen no reflejaba "en lo absoluto la opinión de los expertos" del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), ni tampoco de la "comunidad humanitaria" y "organizaciones que están trabajando en Gaza".

La antigua funcionaria estadounidense explicó que las entidades que "trabajan sobre el terreno en Gaza han enviado numerosos informes detallando" los obstáculos en la entrega de la asistencia humanitaria. "Así que mirar esa información y evaluar que Israel no está bloqueando la ayuda es ridículo", agregó.

Distorsión de la información

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, que aseguró que la suya no es "una Administración que tergiversa los hechos" y que "las acusaciones" en su contra "son infundadas", Gilbert aseveró que el organismo sí falseó los datos de la versión final del informe.

La exfuncionaria detalló que esta tergiversación ocurrió cuando "los expertos en la materia fueron eliminados del informe", por lo que este terminó siendo redactado por personas de alto nivel. En una entrevista con The Guardian, Gilbert sostuvo que los expertos fueron retirados "en algún momento a finales de abril".

Por otro lado, Gilbert mencionó a Huffpost que el Gobierno de EE.UU. está "distorsionando la información" con el propósito de argumentar de manera "evidente, demostrable y cuantificablemente falsa" que Tel Aviv no obstruyó la ayuda humanitaria en Gaza para continuar el suministro de armamento.

Evidencia de armas estadounidense en ataques contra Gaza

A su vez, la exfuncionaria describió en una declaración que "al menos un ataque aéreo israelí sobre Rafa el pasado fin de semana, que dejó a niños decapitados y provocó incendios que quemaron vivos a civiles palestinos en sus tiendas, probablemente fue llevado a cabo con armas estadounidenses". "Esta destrucción desenfrenada en Gaza, llevada a cabo con armas estadounidenses, continuará como resultado del informe NSM", añadió.

El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, subrayó que "las declaraciones de Stacy Gilbert corroboran aún más las preocupaciones" que él ha expuesto acerca de que las "conclusiones de las oficinas y expertos más involucrados en la distribución de ayuda y el cumplimiento del derecho internacional fueron ignoradas en favor de la conveniencia política".