Milei termina gira en EE.UU. con Zuckerberg y parte a asunción de Bukele

El presidente de Argentina, Javier Milei, culminó su gira en EE.UU. con un encuentro con el director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, y la tarde de este viernes viajará hacia El Salvador, en donde participará de la asunción presidencial de Nayib Bukele.

La cita con Zuckerberg puso fin a la agenda que Milei llevó a cabo en su cuarta visita a EE.UU. en solo seis meses, y que incluyó reuniones con otros magnates tecnológicos a los cuales convocó a invertir en el país sudamericano.

Argentina nuevamente integrada al mundo. Fin. pic.twitter.com/f9h0s9kK6M — Manuel Adorni (@madorni) May 31, 2024

Entre ellos se encuentran los directores ejecutivos de Apple, Tim Cook; Google, Sundar Pichai; y OpenAI, Sam Altman, aunque más allá de las fotos no hubo declaraciones ni comunicados que detallaran los resultados de dichos encuentros.

Milei también se reunió con Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de los EE.UU., y actual directora del Instituto Hoover, quien lo recibió previo a su polémica disertación en la Universidad de Stanford.

Encuentro entre Sam Altman y Milei. ¿Realmente es muy excepcional el encuentro entre un presidente de la Argentina y un líder del Silicon Valley?¿Cuál es la oferta del actual Gobierno para atraer la atención de las grandes compañías tecnologicas? #Hilopic.twitter.com/Js2UPMWQli — Fernando Peirano (@ferpeirano) May 29, 2024

La gira estuvo rodeada de polémicas, ya que, como suele ocurrir en los frecuentes recorridos internacionales que ha realizado el mandatario, no se trató de un viaje de Estado.

Crisis

Además, en el momento en el que volaba rumbo a EE.UU., confirmó el despido de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien fue sustituido de manera inmediata por el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El viaje también despertó críticas porque, mientras Milei estaba ausente, en Argentina hubo una grave crisis de desabastecimiento de gas y un escándalo por la negativa del Gobierno a repartir 5.000 toneladas de alimentos destinados a los comedores populares y que estaban a punto de vencer.

A ello se le sumó la controversia que desató una de las frases de su discurso en Stanford.

"Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver", advirtió al insistir en que el Estado no debe intervenir de ninguna manera para ayudar a los pobres.

Concluida su gira en EE.UU., Milei llegará en las primeras horas del sábado a El Salvador, en donde Bukele jurará nuevamente como presidente luego de haber ganado las elecciones del pasado 5 de febrero. Después de la ceremonia, el mandatario argentino regresará a Buenos Aires.





*Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.