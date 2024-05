Posponen el duelo entre Mike Tyson y Jake Paul

El combate entre el boxeador estadounidense Mike Tyson, de 57 años, y el 'youtuber' Jake Paul, de 27, pautado para el venidero 20 de julio, fue pospuesto para una fecha posterior por recomendación de los médicos a Tyson, comunicó Most Valuable Promotions, que organiza el evento.

El domingo pasado, Tyson sufrió un episodio de náuseas y mareos, por causa de una úlcera, durante un vuelo que lo trasladaba desde Los Ángeles a Miami (EE.UU.). Una fuente dijo al medio In Touch Weekly que se trató de "algún tipo de emergencia médica" que ameritó la presencia de los paramédicos.

El comunicado explica que tras una consulta de seguimiento con profesionales médicos sobre su reciente principio de úlcera, celebrada el jueves , "la recomendación fue que Mike Tyson haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones".

La nueva fecha de la pelea será anunciada el próximo viernes 7 de junio. Ambos atletas estuvieron de acuerdo en que es justo garantizar que los dos tengan el mismo tiempo de entrenamiento para prepararse y poder competir al más alto nivel.

"Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre", comentó Tyson. "Apoyo totalmente posponer el evento, para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea", señaló por su parte Jake Paul. "Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional", subrayó.