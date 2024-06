Biden responde si le preocupa ser juzgado tras el fin de su mandato

El presidente de EE.UU., Joe Biden, no cree que pueda convertirse en figura de un proceso penal una vez finalizado su mandato, declaró este viernes a un periodista de Fox News.

Al responder si le preocupaba ser juzgado tras salir del cargo como sucedió con Donald Trump, el actual mandatario descartó la idea. "No, en absoluto. No he hecho nada malo. El sistema sigue funcionando", afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca también rechazó las acusaciones de Trump en su contra en las que aseguró que intentaba perjudicar políticamente al expresidente. "Cree que está moviendo los hilos entre bastidores haciendo todo esto para ayudarse a sí mismo", señaló el periodista. "No sabía que era tan poderoso", respondió Biden.

Además, el líder estadounidense indicó que desconocía si la condena podría ayudar a Trump en las elecciones.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el mismo día, cuando Biden abandonaba la sala, una reportera le preguntó: "Donald Trump se califica a sí mismo como prisionero político y le culpa directamente a usted. ¿Cuál es su respuesta a eso?". El presidente se dio la vuelta y sonrió. Luego, sin responder, se marchó.

⚡️Biden sonríe al ser preguntado si Trump es un prisionero político pic.twitter.com/3AmH2FJaDu — Sepa Más (@Sepa_mass) May 31, 2024

Este jueves, Trump se ha convertido en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de algún delito. Un jurado declaró su culpabilidad en la comisión de 34 delitos graves, relacionados con el caso de la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford, conocida profesionalmente como 'Stormy Daniels'.

La sentencia contra Trump se dictará en una audiencia que tendrá lugar el 11 de julio.