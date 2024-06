Una enfermera de EE.UU. es despedida por referirse al "genocidio" de Gaza al recibir un premio

Una enfermera del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York fue despedida por referirse al "genocidio" en Gaza durante un discurso de aceptación de un premio a principios de mes, informa The New York Times.

Hesen Jabr, enfermera de partos palestino-estadounidense, pronunció un discurso de agradecimiento por un premio que recibió por su trabajo con madres en duelo que perdieron a sus hijos durante el embarazo y el parto.

"Me duele ver cómo las mujeres de mi país sufren pérdidas inimaginables durante el actual genocidio de Gaza", declaró Jabr. "Aunque no pueda sostenerles la mano y consolarlas mientras lloran a sus hijos no nacidos y a los niños que han perdido durante este genocidio, espero seguir haciendo que se sientan orgullosas mientras sigo representándolas aquí en la Universidad de Nueva York", añadió.

Al reincorporarse a su puesto de trabajo tras la entrega del premio, se reunió con el presidente y el vicepresidente de Enfermería del centro, quienes le dijeron que había "puesto en peligro a otros", "arruinado la ceremonia" y "ofendido a la gente". Jabr afirmó que luego trabajó la mayor parte de su turno antes de ser convocada a una oficina donde fue despedida y escoltada fuera de las instalaciones.

Un portavoz del Centro Médico Langone confirmó que Jabr fue despedida tras su discurso porque "fue advertida en diciembre, a raíz de un incidente anterior, de que no llevara al lugar de trabajo sus opiniones sobre este tema tan divisivo y cargado".