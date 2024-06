OTAN: Un ataque real ya no es la única razón para activar el artículo de defensa colectiva

Un ataque cibernético a gran escala patrocinado por un Estado contra un miembro de la OTAN podría activar la cláusula de defensa colectiva del artículo 5 del bloque y dar lugar a una respuesta militar, declaró este sábado el presidente del comité militar de la OTAN, almirante Rob Bauer.

"En la OTAN hemos acordado entre todos los aliados que, básicamente, un ciberataque puede ser el inicio de un procedimiento del artículo 5", dijo durante su discurso en el foro de defensa Shangri-La en Singapur. De este modo, señaló que no solo un "ataque físico", sino también un ciberataque, podría ser motivo para abrir un debate sobre la aplicación del artículo 5 y "dar lugar a los procedimientos subsiguientes".

"Hay que ver hasta qué punto es perturbador, para una sociedad, porque se trata de un ataque a nuestro espacio de información, por así decirlo. Si significa que los servicios críticos esenciales para nuestras sociedades están en peligro de tal manera que las sociedades son incapaces de funcionar, entonces te acercas al punto en el que actuarás sobre ello de una manera cercana a actuar sobre un ataque físico", explicó.

Sin embargo, admitió que una respuesta colectiva a un ciberataque podría estar sujeta a diversas incertidumbres. Así, reconoció que habría que establecer con certeza que el atentado fue perpetrado por el Estado y no por un particular. De lo contrario, no estará claro contra quién hay que luchar, resumió Bauer.