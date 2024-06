Peleador golpea brutalmente a dos mujeres en un controvertido espectáculo de MMA

El luchador apodado 'El Pervertido de Targu Ocna' protagonizó la noche del miércoles una polémica pelea en el 'ring' contra la luchadora experimentada Beatrice 'Bettyshor' Ungureanu y la novata Roxana Tutu. El brutal encuentro de un único 'round', que se llevó a cabo en la gala RXF46 de la MMA (Artes Marciales Mixtas) en la Sala Polivalente de Bucarest (Rumania), se hizo viral en las redes sociales.

El hombre realizó un duro ataque en contra de ambas mujeres, a las que persiguió durante los cinco minutos del encuentro para asestarles fuertes golpes en la cabeza y lanzarlas contra el piso. 'El Pervertido' mostró una clara superioridad de fuerza sobre sus contrincantes en todo momento.

Las reacciones

"¡Aplausos! Tengo la piel de gallina. Nadie tendrá un apoyo como 'El Pervertido'", expresó en vivo uno de los comentaristas del evento, haciendo referencia a la emoción del público. "Ni siquiera él sabe ya dónde pega. […] ¡Roxana Tutu está en el suelo! Ahora se dirige amenazante hacia 'Bettyshor'. ¡Qué locura hay en el pasillo!", agregó otro, recoge el portal local Gazeta Sporturilor.

Sebastián Vieru, el organizador de las galas de Lucha Extrema Real (RXF, por sus siglas en inglés), expuso al medio que no "hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer". "Es un espectáculo en el que decidieron participar", agregó. Al ser consultado sobre si le parecía normal que un hombre golpeara a mujeres en un 'ring', señaló: "Pronto vamos a tener una gala con peleas uno contra uno, hombre-mujer. Es una tendencia mundial en este sentido".

Por otro lado, Amatto Zaharia, presidente de la Federación Rumana del arte marcial Kempo, vertió duras críticas sobre el evento. "Desde mi punto de vista, no me parece justo, normal y moral que haya peleas así entre mujeres y hombres. No me gusta que un hombre golpee a una mujer y no es nada normal. No hay nada ilegal en esta pelea, pero tampoco es moral. No estoy de acuerdo en absoluto y a nadie le gusta ver esas imágenes", subrayó.

Ionut 'Pitbull' Atodiresei, el luchador rumano con más títulos en kickboxing, también defendió el encuentro: "Lo que pasó me parece normal. Las chicas entraron allí para pelear y sabían a dónde iban. Es un espectáculo de gala y me parece normal. Tenían contrato, fue su decisión".

¿Qué dijeron los protagonistas?

Tras la controvertida pelea, los luchadores dieron sus primeras impresiones al canal de YouTube WOWnews. "¡Me siento desfigurada!", fueron las palabras iniciales de Roxana Tutu. "Para mi disgusto, para nuestro disgusto, toda la sala estaba con él. Algo que deja mucho que desear. Lo di todo", manifestó.

"Los 140 kilos que sentí... Tenía algo personal conmigo", comentó 'Bettyshor'. "Tiene una familia en casa, hijos. Si fuera otro hombre, se divertiría en el 'ring'. Nos abofeteó, se escapó, se rió. Bueno, 'El Pervertido' se tomó el combate en serio. Nos golpeó con el 100 % de su poder. ¡Era agresivo! […] ¡Golpeó con odio, todo lo que hizo lo hizo con odio!", aseveró Beatrice.

"Lamento haberme topado con ellas, pero no quería decepcionar a mis hijos", afirmó por su parte 'El Pervertido de Targu Ocna'. "Pongo a mis hijos antes que a nadie. Sólo muerto podrían sacarme de allí. Los niños me decían que ganara, para que los demás no se rieran de ellos en la escuela. No había manera de que fuera a perder", continuó. El hombre comentó que le pidió disculpas a Roxana después de la pelea. "No aceptaré más combates con mujeres", aseguró.