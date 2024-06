Orbán califica a la UE de "un tren proguerra sin frenos y con un maquinista enloquecido"

Hungría no tiene intención de seguir el juego a los especuladores de la guerra y entrar en conflicto con Rusia, declaró este sábado el primer ministro del país, Viktor Orbán, durante su intervención en la 'Marcha de la Paz', destinada a mostrar el desacuerdo con las políticas de la Unión Europea.

Orbán calificó a la UE de "un tren proguerra sin frenos y con un maquinista enloquecido", señalando la falacia del actual enfoque de Bruselas sobre el conflicto ucraniano y su riesgo de conducir a una escalada. En este sentido, afirmó que el principal objetivo de su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo es evitar que el Viejo Continente avance hacia una guerra y "su propia destrucción".

Además, el primer ministro señaló que Hungría se vio arrastrada a guerras mundiales anteriores en contra de su voluntad, donde perdió un millón y medio de personas y dos tercios del territorio del país.

"Voy a decirlo despacio para que los de Bruselas también lo entiendan: No iremos a la guerra. No iremos al Este por tercera vez, no iremos de nuevo al frente ruso, ya hemos estado allí, no tenemos nada que hacer allí", afirmó Orbán, subrayando que no sacrificará a los jóvenes húngaros "solo para que los especuladores de la guerra ganen dinero a manos llenas".

Sus declaraciones surgen mientras cada vez más países de la OTAN han permitido usar las armas entregadas a Ucrania para lanzar ataques contra territorio ruso. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió el martes a los miembros de la Alianza Atlántica que una escalada permanente del conflicto ucraniano conllevaría "graves consecuencias".