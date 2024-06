Zelenski se queja de que la decisión de EE.UU. sobre ataques contra Rusia "no es suficiente"

La decisión de Washington de permitir al Ejército de Kiev emplear armas estadounidenses contra las zonas fronterizas de Rusia no es suficiente, declaró este domingo el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski.

Durante una rueda de prensa que concedió en el marco de la conferencia Diálogo de Shangri-La, en Singapur, Zelenski dijo que Ucrania le está agradecida a EE.UU. por la decisión, pero a la vez se quejó de las limitaciones que aún contiene.

"Le agradecemos al presidente Biden que recientemente hayan permitido utilizar [sistemas de misiles] HIMARS contra la región de Járkov, en las zonas fronterizas. Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque les he puesto el ejemplo de los campos aéreos desde los que Rusia dispara permanentemente, con tranquilidad sabiendo que Ucrania no responderá con fuego porque no tiene sistemas de respuesta ni permisos", expresó.

Previamente, The Wall Street Journal informó que la Administración Biden permitió a los combatientes de Kiev disparar artillería y misiles de corto alcance desde lanzadores HIMARS "contra puestos de mando, depósitos de armas y otros activos en territorio ruso que están siendo utilizados por las fuerzas rusas para llevar a cabo su ataque a Járkov". Los misiles GMLRS para sistemas HIMARS alcanzan un máximo de 80 kilómetros, y la nueva política de Washington no otorga permiso a Ucrania para disparar misiles tierra-tierra ATACMS, de mayor alcance, dentro de Rusia.

No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, no descartó este viernes que Washington pueda relajar las limitaciones impuestas. "En adelante, seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo, que es, según sea necesario, adaptarnos y ajustarnos", manifestó.